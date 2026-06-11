Exposição reúne 35 artistas visuais com obras que fortalecem a defesa dos rios da Amazônia

“A Arte que nos Move” abre nesta quarta-feira (11) no Centro Cândido Portinari e propõe uma reflexão sobre identidade, memória e resistência das águas amazônicas

Os rios da Amazônia como símbolos de pertencimento, memória e resistência são o tema central da exposição “A Arte que nos Move – Rios da Amazônia: Onde a Rua é Rio: Afeto e Resistência das Águas”, que será aberta nesta quarta-feira, 11 de junho, às 19h, no Centro de Artes Visuais Cândido Portinari. A mostra reúne obras de 35 artistas visuais do Amapá e do Pará, que apresentam diferentes interpretações sobre a relação dos povos amazônicos com os rios e os territórios das águas.

A exposição convida o público a refletir sobre o papel dos rios na construção da identidade cultural amazônica. Mais do que elementos geográficos, as águas aparecem como caminhos, espaços de convivência, fontes de alimento, memória e espiritualidade. Por meio de pinturas, ilustrações e outras linguagens visuais, os artistas retratam a riqueza da vida ribeirinha, os saberes ancestrais e a conexão profunda entre as comunidades e seus territórios.

Além da dimensão poética, a mostra também traz uma abordagem crítica sobre os desafios enfrentados pelos rios amazônicos diante das pressões econômicas e ambientais. As obras dialogam com temas como a preservação dos recursos naturais, a valorização das culturas tradicionais e a defesa dos territórios ameaçados por processos de exploração predatória.

Para o artista visual e idealizador do projeto, Will Cruz, a exposição busca fortalecer o sentimento de pertencimento e ampliar o debate sobre a importância das águas para a Amazônia.

“Os rios são parte da nossa identidade. Eles contam quem somos, como nos deslocamos, como nos alimentamos e como construímos nossa cultura. Esta exposição nasce do desejo de transformar a arte em um espaço de afeto, memória e resistência, reafirmando que os rios amazônicos são patrimônios vivos e inegociáveis para os povos que habitam esta região”, destaca.

A visitação permanecerá aberta ao público até o dia 22 de junho, durante o horário de expediente do Centro Cândido Portinari, que é o apoiador desta edição, fazendo parte do projeto Exportinari, uma iniciativa do próprio Centro.

Serviço

Exposição: A Arte que nos Move – Rios da Amazônia: Onde a Rua é Rio: Afeto e Resistência das Águas

Vernissage: 11 de junho de 2026

Horário: 19h

Local: Centro de Artes Visuais Cândido Portinari

Visitação: Até 22 de junho, durante o horário de expediente do Centro Cândido Portinari

Fotos: Arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

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