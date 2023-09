52ª Expofeira do Amapá apresenta parque de diversões com mais de 20 tipos de brinquedos radicais e infantis

A diversão está garantida para todas as idades na 52ª Expofeira do Amapá. O Governo do Estado garantiu a presença do Parque Centro Globo de Diversões, uma das principais atrações de entretenimento, para os 10 dias de evento, que inicia nesta sexta-feira, 29, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

O parque de diversões conta com mais de 20 tipos de brinquedos radicais e infantis, como a tradicional montanha russa e roda gigante. Durante todos os dias, os ingressos terão 50% de desconto, no valor de R$ 15 meia e R$ 50, quatro pessoas, com a diversão iniciando às 18h e o encerramento por volta das 23h, conforme a demanda. Dependendo do brinquedo, haverá limite de idade e tamanho.

Portadores de qualquer tipo de deficiência têm acesso livre aos brinquedos. Mas para garantir o benefício, a direção do parque informou que é preciso comprovar com carteirinha ou laudo médico. O documento deve ser físico e não digital. Vale destacar que nem todos os brinquedos possuem a acessibilidade, necessitando da companhia de um responsável.

Confira alguns brinquedos que estarão disponíveis no parque de diversões da 52ª Expofeira

Interprise

Samba

Crazy Dance

Barca

Casa do terror

Trem Bala (mini montanha)

Ranger (Kamikaze)

Surf

American Show

Roda Gigante

Roda Gigante (infantil)

Charrete

Opala

Motinha

Patinha

Fusquinha

Scannea

Pula Pula

KidPlay

Auto Pista

Escorregador Inflável

Inflável Minnie

Montanha Russa

Foto: Divulgação/PCG e Jorge Júnior/GEA

