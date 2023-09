Governo do Estado garante atendimentos e serviços de assistência social na 52ª Expofeira do Amapá

Cristiane Nascimento

O Governo do Estado estará com um estande dedicado a população, de baixa renda ou em vulnerabilidade, para orientações dos programas e serviços de assistência social durante a 52ª Expofeira do Amapá, que inicia nesta sexta-feira, 29, e seguirá até 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, a ação garantirá durante os 10 dias de evento, no horário das 17h às 21h, o atendimento no programa Acolher Amapá e recadastramentos no Renda para Viver Melhor e no Passe Livre Estudantil. Além do cadastro nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A equipe da Rede Abraça-me também estará atuando em blitz educativas de combate a violência contra às crianças e de enfrentamento ao trabalho infantil. O estande também terá apresentações sobre o Bolsa Família e do Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional, com dicas de alimentação saudável e a importância de cuidar da saúde e manter uma dieta equilibrada.

A secretária de Assistência Social, Aline Gurgel, destaca a oportunidade de aproximar o cidadão aos mais diversos serviços que são ofertados pelo Governo do Estado, a partir da 52ª Expofeira.

“Estaremos com um balcão de serviços à nossa população, com orientações sobre como proceder para acessar os programas assistenciais, com esclarecimentos sobre viabilidade de permanência dentro dos programas. Vai ser um momento único de assistência, o ‘Acolher Amapá’ traz mais de 50 serviços e nós estaremos na Expofeira, fazendo esse acolhimento”, concluiu a secretária.

Parceiros

A Faculdade Madre Teresa, do município de Santana, será uma parceira da Secretaria de Assistência, proporcionando momentos de autocuidado, com os serviços de massoterapia e embelezamento.

O espaço assistencial do governo também contará com um balcão de informações, com representantes do Conselho do Idoso e do Abrigo São José, para tirar dúvidas sobre o funcionamento da instituição voltada ao acolhimento dos idosos em situação de vulnerabilidade.

Novidade

Uma novidade no atendimento será a presença da Casa Nosso Lar, entidade socioassistencial, com a exposição dos produtos confeccionados por mulheres com câncer.

Na oportunidade será divulgado o resultado da 14ª Conferência Estadual do Conselho de Assistência Social do Amapá, do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que esse ano trabalhou o tema: “Reconstrução do Suas: O Suas que temos e o Suas que queremos”.

O Conselho de Assistência Social (Ceas) e a Central de Conselhos estarão disponíveis e poderão ser consultados pelos visitantes.

A Expofeira voltou!

O Governo do Estado retoma, após quase 10 anos, um dos eventos mais importantes nas áreas de desenvolvimento, cultura e sustentabilidade. A Expofeira é uma grande vitrine de oportunidades do setor de produção, inovação, cultura e empreendedorismo. Um momento que aquece toda cadeia produtiva do estado oferecendo oportunidade de negócios, empregos e serviços à população.

Foto: Netto Lacerda/GEA

