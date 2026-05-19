Serasa e Correios ampliam negociação de dívidas do Novo Desenrola Brasil

Consumidores poderão negociar dívidas com descontos de até 90% em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país

A Serasa e os Correios anunciam uma parceria para ampliar o acesso da população às negociações do Novo Desenrola Brasil. A partir da iniciativa, consumidores poderão negociar dívidas elegíveis ao programa presencialmente nas mais de 10 mil agências dos Correios distribuídas em todo o território nacional.

Ao todo, mais de 7,7 milhões de dívidas do programa estão disponíveis no ecossistema da Serasa e poderão ser renegociadas com condições especiais e descontos de até 90%. A ação tem como objetivo facilitar o acesso às oportunidades de regularização financeira, especialmente para consumidores que preferem atendimento presencial ou encontram dificuldades no acesso aos canais digitais

Com presença nacional e ampla capilaridade, os Correios passam a atuar como mais um canal estratégico para apoiar consumidores que desejam reorganizar a vida financeira e limpar o nome. “Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda enfrentam obstáculos como falta de acesso digital, insegurança ou dificuldade para entender as opções disponíveis. Levar esse atendimento para as agências dos Correios é uma forma de democratizar o acesso às negociações e incentivar a retomada financeira da população”, explica Aline Maciel, diretora da Serasa

Os Correios mais uma vez se apresentam como um canal físico essencial para ampliar o acesso às políticas públicas. “Temos uma das redes de atendimento físico mais amplas do país, presente em todo o território nacional e próxima da população. Colocar essa capilaridade a serviço do Novo Desenrola Brasil reforça nosso compromisso com a inclusão e com a ampliação do acesso a serviços essenciais. Com essa parceria, nossas agências passam a atuar como um importante canal de atendimento presencial para apoiar os cidadãos na renegociação de suas dívidas”, disse o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon.



Cenário de inadimplência segue pressionando orçamento das famílias brasileiras

A nova parceria acontece em meio a nova alta dos indicadores de inadimplência do país. Segundo último levantamento da Serasa, o país atingiu a marca histórica de 83,3 milhões de pessoas em abril, aumento de 0,67% em relação ao mês anterior, que corresponde a mais da metade da população adulta do país (50,8%).

Ao todo, os brasileiros acumulam 342 milhões de dívidas negativadas e o valor médio devido por pessoa chegou a R$ 6.814,39. Em relação aos segmentos dos débitos, os dados reforçam a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, especialmente em um cenário em que o setor financeiro segue como principal origem das pendências no país: bancos e cartões de crédito representam 27,5% do total das pendências, seguidos por contas básicas (21%) e financeiras (19,8%), empresas que concedem crédito, mas não se enquadram como bancos.

No Amapá, a inadimplência atinge 365.598 mil pessoas, o que equivale a 65,62% da população do estado. No mês de abril, o Amapá ocupa a primeira colocação entre os estados com maior número de inadimplentes.

Os amapaenses acumulam mais de 1,3 milhão de dívidas negativadas, somando R$ 2.069.178.266,00 em débitos. O valor médio que cada pessoa deve é de R$5.659,71.

No estado as dívidas com bancos e cartões são a maioria, 22,74%. Em seguida aparece as utilities (contas básicas de água e luz) com 18,46% e financeiras com 16,46%.

“Em um cenário de inadimplência recorde, ampliar o acesso às negociações se torna ainda mais importante. Buscar a negociação é o primeiro passo para que o consumidor recupere seu acesso ao crédito e sua capacidade de planejamento, garantindo mais estabilidade e tranquilidade financeira”, reforça Aline.

Como quitar as dívidas do Novo Desenrola Brasil?

Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online:

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 10 mil agências dos Correios, que oferecem consulta e negociação dos débitos. Para realizar o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa



Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações no site da Serasa, blog, redes sociais e comunidade do Whatsapp (@serasa).

Sobre os Correios

Os Correios são uma empresa pública que tem a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui uma das maiores infraestruturas logísticas da América Latina: uma rede com mais de 10 mil pontos de atendimento, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 76 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

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