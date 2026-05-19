Tecnologia da Unicamp transforma crajiru, beterraba e açaí em opção de corante natural para a indústria

Com foco nas indústrias alimentícia, têxtil e cosmética, produto pode resolver gargalos no setor de pigmentos de origem natural



A aparência é um dos fatores que influenciam a decisão de compra de um alimento. Por essa razão, a indústria alimentícia recorre a recursos como corantes para tornar seus produtos mais atrativos. Nos últimos anos, contudo, além do valor nutricional, os consumidores passaram a observar com mais atenção a composição dos alimentos e a procedência de seus ingredientes, com preferência crescente por insumos de origem natural. Nesse contexto, pesquisadores do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade Estadual de Campinas (CPQBA) desenvolveram um corante obtido a partir de espécies como crajiru, planta arbustiva comumente encontrada na Floresta Amazônica, além de outras fontes vegetais.



A demanda por corantes naturais têm ganhado espaço na indústria de alimentos e também no setor cosmético. Nesse segmento, além da preocupação com tonalidade e aparência, cresce o debate sobre o uso de matérias-primas naturais e a adoção de práticas que dispensem testes em animais. Um dos principais desafios, em ambas as áreas, é a obtenção de corantes com boa estabilidade frente a variações de pH, temperatura e incidência de luz, obstáculos que a tecnologia desenvolvida busca superar.



A investigação teve início a partir de uma conversa entre a equipe coordenada Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues, pesquisador do CPQBA, e Marcos Félix, inventor independente, que trabalhava, em parceria com os pesquisadores da Unicamp, no desenvolvimento complementar de outra tecnologia, voltada à obtenção de extrato clarificado de jambu. Dessa conversa, surgiu o desafio que deu origem ao estudo: desenvolver corantes naturais estáveis de coloração vermelha, laranja, rosa ou arroxeada com potencial de rápida absorção pelo mercado. Entre as espécies sugeridas estava o crajiru, já conhecido pelos pesquisadores em trabalhos anteriores.



“A pesquisa teve início com a sugestão de uso da Fridericia chica [nome científico do crajiru], espécie já conhecida pela equipe, apoiada pela divisão de Agrotecnologia no fornecimento de material vegetal de qualidade. A ideia foi desenvolvida de forma colaborativa, com a incorporação de outros extratos e a atuação conjunta dos pesquisadores nas etapas de controle analítico e microbiológico, por exemplo, garantindo a qualidade da tecnologia para aplicações alimentícia, cosmética e têxtil”, explica Rodney Rodrigues, pesquisador do CPQBA e inventor da tecnologia.



Neste processo, Félix agregou seu conhecimento em extratos e corantes a partir de outras fontes. “Eu já possuía experiência prévia com extratos para outras finalidades e corantes de beterraba e açaí, ambos caracterizados pela coloração vermelha. No entanto, esses extratos isolados não apresentavam o desempenho necessário; eles demandavam sinergia com outros componentes para se transformarem em corantes viáveis e estáveis “, explica. Diante disso, surgiu a oportunidade de unir esses três extratos em uma composição única para alcançar um corante com maior desempenho e estabilidade.



Estabilidade e desempenho do corante natural



Hoje, o mercado conta com dois tipos de corante vermelho, sendo os derivados de cochonilha, de origem animal, e os óxidos, como o óxido de ferro, que podem apresentar toxicidade. A partir dessa limitação, o grupo passou a investigar uma alternativa baseada exclusivamente em extratos vegetais. O estudo adotou a copigmentação como estratégia de estabilização.



Como os três extratos obtidos nos estudos com de crajiru, açaí e beterraba apresentam colorações distintas, sua combinação permite obter diferentes tonalidades de corante, dentro das possibilidades que os extratos oferecem. “Quando alteramos a proporção de beterraba, por exemplo, modificamos o tom final, de forma semelhante a um sistema Pantone”, explica Félix. Na prática, isso permite alcançar tonalidades mais alaranjadas ou avermelhadas, por exemplo.



No processo, os pesquisadores analisaram os compostos orgânicos responsáveis pela coloração para verificar se, ao serem combinados, apresentariam um comportamento diferente em relação à degradação de antocianinas, que dão a cor. Os resultados indicaram que, quando associados, os compostos mantêm a coloração por mais tempo do que quando utilizados de forma isolada.



O efeito da copigmentação funciona como uma proteção mútua entre as moléculas. “É como uma armadura invisível para o pigmento, o copigmento, geralmente sem cor, se dobra ao redor das moléculas que dão cor, dificultando o acesso dos agentes degradadores, preservando a coloração original”, compara José Cláudio Klier Monteiro Filho, egresso da Unicamp que concluiu o doutorado no CPQBA. e também inventor da tecnologia. “Trata-se de um produto natural e disruptivo. Não há atualmente no mercado outro corante totalmente natural com esse espectro de coloração”, afirma o pesquisador.



Outro aspecto relevante é a concentração necessária para alcançar o efeito desejado. Em geral, são exigidas de 100 a 200 vezes mais extratos naturais para se obter a mesma intensidade de um corante sintético. No caso da tecnologia desenvolvida, o poder corante corresponde a cerca de um quarto do sintético. Embora estes sejam mais potentes, a Fridericia chica, uma das espécies utilizadas, apresenta alta capacidade de coloração, permitindo resultados expressivos com quantidades relativamente pequenas de extrato.



Os inventores destacam ainda que a Fridericia chica é uma planta brasileira com uso medicinal consolidado. O CPQBA mantém uma coleção de variedades, a Coleção de Plantas Medicinais e Aromáticas (CPMA), oriundas de diferentes regiões do país e que possibilita a seleção de genótipos mais adequados ao cultivo e à produção. A coleta do material vegetal ocorre de forma não destrutiva, sem eliminar ou danificar significativamente o indivíduo vegetal como um todo, e segue princípios de sustentabilidade ambiental, contribuindo para a valorização da biodiversidade nacional.

Aplicações na indústrias têxtil, alimentícia e cosmética



Com potencial de aplicação tanto na indústria alimentícia quanto no setor cosmético e têxtil, a tecnologia se destaca pela versatilidade do corante natural, cuja tonalidade pode ser ajustada sem comprometer suas propriedades funcionais. Outro diferencial é a atividade antimicrobiana dos extratos, que permite seu uso como conservante natural em substituição a compostos sintéticos.



Além de auxiliar no controle de microrganismos, o ingrediente contribui para a conservação dos produtos ao longo do processo produtivo, ampliando sua segurança e estabilidade para aplicações industriais. “Isso é relevante diante do uso indiscriminado de conservantes sintéticos pelas indústrias, prática que pode levar à resistência microbiana. Portanto, a tecnologia também possui esse apelo de saúde pública e sustentabilidade ambiental”, explica a pesquisadora do CPQBA, Marta Cristina Teixeira Duarte, que também participou do desenvolvimento da invenção.



Para chegar ao mercado, a tecnologia precisa ser licenciada por empresas ou instituições interessadas em aplicar processos ambientalmente sustentáveis em suas operações. Quem viabiliza a conexão entre pesquisa e mercado na Unicamp é a Agência de Inovação Inova Unicamp que, por meio do formulário de conexão com empresas, operacionaliza o processo de transferência de tecnologia. Além dessa, outras tecnologias estão disponíveis para licenciamento no Portfólio de Tecnologias da Universidade.



Texto: Isabele Scavassa – Inova Unicamp

Fotos: Igor Alisson – Inova Unicamp

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