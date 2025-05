Animação brasileira Nimuendajú é selecionada para Festival de Annecy na França

São Paulo, maio de 2025 – A animação Nimuendajú, de Tania Anaya, representará o Brasil no Annecy 2025, maior festival de animação do mundo. Distribuído pela O2 Play, a produção é uma impactante cinebiografia animada em 2D e narra a história do alemão Curt Unckel, que desembarcou no Brasil nos primeiros anos do século XX, onde viveu por 40 anos entre povos indígenas, tornando-se um dos maiores cientistas sociais do país. Confira o trailer do filme aqui.

Com produção de Anaya Produções Culturais e co-produção da peruana Apus Animation, o filme chega ao Brasil no segundo semestre deste ano.

Entre os dias 8 e 14 de junho, o evento francês apresenta e celebra a animação de vários países. Dos 130 longa-metragens inscritos, ao todo foram 21 filmes selecionados para esta edição, entre produtoras consagradas e independentes.

Sinopse

O filme narra a história de Curt Unckel, alemão de nascimento, que tornou-se um dos maiores cientistas sociais do Brasil. Ele chegou ao país aos 20 anos e viveu até sua morte, em 1945. Por 40 anos, Curt conviveu com diferentes povos indígenas. Em 1906, foi batizado pelos Guarani com o nome Nimuendajú, “aquele que encontrou seu lugar no mundo”, abandonando seu sobrenome de família para adotar o nome indígena. Sua trajetória é marcada pela busca incessante pela compreensão de diversas culturas e pela vivência profunda com elas. Nimuendajú foi também uma testemunha indignada do processo de perseguição e expulsão dos povos indígenas de suas terras por latifundiários e o governo.

Sobre a distribuidora O2 Play

A O2 Play é dirigida por Igor Kupstas sob a tutela de Paulo Morelli, sócio da O2 Filmes. A distribuidora faz parte do grupo O2, que também tem como sócios o cineasta Fernando Meirelles e a produtora Andrea Barata Ribeiro.

Em atividade desde 2013, a O2 Play se diferencia das demais distribuidoras por trabalhar, além do cinema, TV e vendas internacionais, o VOD (Video on Demand) – licenciando conteúdo para além de 30 plataformas digitais.

Já foram mais de 80 filmes lançados em cinemas, entre títulos brasileiros premiados, como Sócrates e Chorão – Marginal Alado, e internacionais, em parceria com a Netflix, como O Irlandês, Dois Papas, Não Olhe Para Cima, Bardo, Pinóquio por Guillermo Del Toro – estes dois últimos indicados ao Oscar® 2023, Priscilla e Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você.

A lista de longas ainda inclui parcerias com a MUBI: Annette, que abriu o Festival de Cannes 2021 e conquistou o Prêmio de Melhor Direção, Crimes of the Future, que estreou no Festival de Cannes 2022, o vencedor do Oscar® 2022 de Melhor Filme Internacional Drive My Car, o vencedor do Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2022 Holy Spider, o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Ator Aftersun, o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Filme Internacional Close e o indicado ao Oscar® 2024 de Melhor Filme Internacional Dias Perfeitos.

Mais informações no site da O2 Play .

Assessoria de Imprensa O2 Play

Curtir isso: Curtir Carregando...