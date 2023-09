Serasa atualiza Manual do Score para a versão 3.0

Documento de acesso gratuito no site da Serasa é a única fonte oficial para obter informações sobre o Score sem correr riscos de fraudes e golpes;

– Consumidor poderá consultar mais detalhes sobre a pontuação de crédito, além de dicas para melhorar sua pontuação;

– Novo modelo do Score traz mais autonomia para o consumidor incluir informações para compor a sua própria pontuação de crédito.

Com o propósito de ampliar o acesso dos brasileiros ao crédito, a Serasa lança o Manual do Score versão 3.0, documento oficial que reúne todas as informações sobre o principal termômetro do mercado. O Manual explica quais os critérios que compõem o sistema de avaliação, traz orientações para melhorar a pontuação de crédito no mercado e ajuda o consumidor a não cair em golpes.

Disponível de forma gratuita no site da Serasa, o novo documento foi totalmente atualizado para acompanhar as mudanças da nova versão 3.0 do Score. A principal novidade é a possibilidade de o usuário compartilhar dados bancários, dando mais autonomia aos brasileiros na construção da sua própria pontuação. No Manual é possível entender como funciona a conexão bancária e traz um passo a passo para o cliente que optar por ela.

O link do Manual: www.serasa.com.br/score/manual-do-score-serasa/,

Cuidado com as fraudes

Outra atualização importante do novo Manual do Score são as orientações no combate às fraudes. O consumidor encontrará informações para ajudar a identificar golpes relacionados ao Score, desmistificar informações falsas – como a impossibilidade de pagar alguém para aumentar a pontuação de crédito. Somente o próprio consumidor pode tomar algumas ações que contribuam para melhorar sua pontuação.

“Este é o único documento oficial para obter informações precisas sobre a pontuação de crédito”, alerta o especialista da Serasa, Wesley Brandão, sobre a importância do Manual para evitar fraudes. “É muito importante que os consumidores não utilizem informações enviadas por perfis de aplicativos de conversas, como WhatsApp ou Telegram, e nem de redes sociais e outros sites”.

O Manual do Score versão 3.0 também traz conteúdos educativos que reforçam as vantagens de uma boa pontuação de crédito. Veja abaixo algumas delas:

· Renegocie e quite as dívidas: este é o primeiro passo para melhorar sua pontuação. Sem essa ação o mercado não consegue analisar o cadastro do consumidor e, consequentemente, aumentar as chances de uma boa pontuação.

· Organize as finanças: saber o quanto ganha e quanto gasta por mês é o início de um melhor controle financeiro. Dessa forma, fica mais fácil saber quanto dinheiro tem para pagar cada despesa e se organizar para não ficar inadimplente.

· Atualize os dados: quanto mais exatas forem as informações do consumidor nos birôs de crédito, como a Serasa (idade, endereço, telefone, entre outros dados), mais confiável será o seu cadastro.

Serasa Score versão 3.0

Lançado há duas semanas, o novo modelo permite que os brasileiros participem de forma mais ativa na construção do seu Serasa Score. A mudança possibilita que os dados de contas bancárias sejam incluídos na análise do perfil de cada consumidor, gerando um resultado mais preciso e personalizado na pontuação. Isso pode contribuir de forma efetiva para uma melhor avaliação pelas empresas no momento de conceder crédito.

A conexão bancária, principal mudança da nova versão, permite uma análise mais real e assertiva de todas as transações financeiras, como o saldo disponível, os investimentos do correntista e seu histórico de cheque especial. São informações importantes principalmente para pessoas com pouco histórico de crédito ou financeiro, que podem contribuir de forma significativa e ser um grande alavancador no resultado da pontuação.

Ao optar pela versão 3.0, o próprio consumidor decide se quer estabelecer uma relação mais direta e estreita com a Serasa, deixando seu indicador Score mais personalizado e fiel à sua realidade.

Como fazer a Conexão Bancária? Confira o passo a passo:

1º Passo – Acesse o site:

Acesse o site www.serasa.com.br, digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a opção “Conectar seus dados bancários”:

Ao clicar no botão, confira as instituições disponíveis e escolha a conta desejada para realizar a conexão. O consumidor poderá conectar quantas instituições quiser entre as opções disponibilizadas até o momento.

3º Passo – Preencha os dados da conta:

Insira as informações solicitadas para a conexão, preenchendo a agência, conta com dígito e a mesma senha do aplicativo do banco. Confira se os dados estão corretos e, após ler os termos de consentimento, clique as caixinhas para autorizar. Em seguida, clique em “Conectar”.

4º Passo – Veja os detalhes e entenda seu Serasa Score:

Pronto! Neste passo, a conta escolhida já está conectada ao cálculo do seu Serasa Score. Confira sua pontuação e as dicas para manter e ou aumentar os pontos. Ao clicar em “Continuar”, você poderá ver todos os detalhes da conexão e, caso tenha interesse em realizar outras conexões, selecione o botão “Conectar outras contas” para repetir a operação.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais. Para mais informações, baixe o aplicativo da Serasa ou acesse: www.serasa.com.br.

