Senac Amapá oferta 224 vagas gratuitas para Macapá

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela Internet no dia 19 de junho

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) oferta 224 vagas divididas em 09 cursos no município de Macapá. Podem se candidatar pessoas de baixa renda, que sejam alunos matriculados ou egressos da educação básica, trabalhadores empregados ou desempregados, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 (dois) salários mínimos. Os interessados devem acessar o edital que está disponível no site Senac Macapá (www.ap.senac.br).

São oferecidos os cursos de Assistente de Recursos Humanos, Recepcionista, Operador de Computador, Assistente de Tecnologias da Informação, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Cabelereiro, Manicure e Pedicure, Auxiliar de Cozinha, Garçom.

O candidato que deseja participar do processo de seleção deverá preencher a ficha de inscrição on-line, podendo concorrer somente em um dos cursos. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico disponibilizado no edital, no dia 09 de junho.

O resultado do processo seletivo com a relação dos candidatos classificados e para cadastro reserva, serão divulgados nos murais das Unidades Educacionais do Senac e no site do Senac Amapá.

