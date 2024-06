Cursinhos devem adotar diferenciais para aprovar mais alunos

Iniciativas podem ajudar a fixar o conhecimento, tirar dúvidas e auxiliar os estudantes com o nervosismo em dias de provas.

Oferecer teste de afinidade, adotar plantões de dúvidas, abrir turmas de reforço, dar aulas em campo e realizar simulados com resultados comentados são algumas alternativas que podem contribuir para que os cursinhos pré-vestibulares aumentem as taxas de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares.

Se por um lado as medidas podem ser um diferencial para os estabelecimentos que integram um mercado bastante competitivo, por outro, podem indicar parâmetros para a escolha dos estudantes sobre onde estudar.

Os cursos pré-vestibulares são oferecidos por empreendimentos privados, projetos sociais e iniciativas dentro das próprias universidades. Em todos os locais, contam com o apoio de professores de diferentes áreas, especialistas nesse tipo de prova.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni), além de serem aceitas por diferentes instituições de ensino superior do país. O exame pode ser realizado por qualquer pessoa que já concluiu ou está prestes a finalizar o ensino médio.

Outra forma de ingresso no ensino superior é por meio dos vestibulares realizados pelas universidades. Nesse caso, as datas de prova e os conteúdos exigidos na bibliografia são definidos pelas próprias instituições.

A proposta do cursinho pré-vestibular é auxiliar o estudante que pretende iniciar o curso superior. Para garantir maiores chances de aprovação, o estabelecimento pode oferecer recursos que vão além das aulas regulares preparatórias para as provas.

Testes vocacionais ajudam na escolha da carreira certa

Escolher a área de atuação pode ser um desafio para muitos estudantes, afinal, há diversas opções de graduação. Sendo assim, os cursos pré-vestibulares podem oferecer a possibilidade de o aluno realizar um teste vocacional para fazer uma escolha assertiva.

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) explica que esse tipo de teste se baseia nos estudos da psicologia para uma avaliação individual sobre profissões que mais se enquadram com as características, as habilidades, as preferências e as perspectivas do estudante.

O teste vocacional poderá direcionar os estudos do aluno. No Enem, as matérias que têm a ver com o curso escolhido apresentam um peso maior na nota. Dessa forma, m estudante interessado em cursar Engenharia, por exemplo, precisará ter um melhor desempenho nas provas de exatas.

Além disso, ao fazer um teste vocacional, o estudante tem menos chances de escolher um curso que não goste, o que evita frustrações no futuro.

Plantões de dúvidas minimizam os erros nas provas

Além de dominar as matérias que têm maior peso na prova, os estudantes também precisam estudar as disciplinas das outras áreas do conhecimento. Com tanta informação e conteúdo para assimilar, é comum surgirem dúvidas.

Uma ação que os cursos pré-vestibulares podem adotar é marcar plantões de dúvidas. Para isso, é aconselhável que os alunos estejam cientes da iniciativa e criem o hábito de anotar todas as questões que surgirem ao longo dos dias de estudo para serem retiradas com monitores ou professores no momento do plantão.

Aulas de reforço e em campo potencializam o conhecimento

Alguns alunos podem apresentar muitas dúvidas em uma determinada matéria. Para ajudar nesse tipo de situação, os cursos pré-vestibulares podem abrir vagas para aulas de reforço em disciplinas específicas.

Outra iniciativa que pode ajudar nos estudos é a realização de aulas em campo. A proposta é levar os estudantes para fora da sala de aula e mostrá-los uma nova perspectiva sobre a matéria. Alguns exemplos são realizar visitas ao museu, para aprofundar as explicações da aula de história, ou ao parque, para exemplificar os conteúdos de biologia.

Simulados contribuem para fixar o conhecimento obtido

Os cursos pré-vestibulares também podem adotar simulados para fixar o conhecimento obtido nas aulas. Como o nome sugere, a iniciativa traz para o aluno testes semelhantes ao formato das provas do vestibular.

Para isso, são elaboradas questões similares ao que poderá ser encontrado na prova real, que devem ser respondidas obedecendo às mesmas condições de tempo e regras para a desclassificação.

A iniciativa é fixar o conhecimento e prepará-los para lidar com o nervosismo que costuma estar presente no dia de provas decisivas como o Enem e outros vestibulares.

