Dívidas CNPJ com descontos do Desenrola também podem ser quitadas no aplicativo da Serasa

Programa Desenrola Pequenos Negócios oferece a oportunidade para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte renegociarem seus débitos com instituições financeiras;





· Ofertas de bancos e instituições financeiras parceiras podem ser acessadas diretamente no aplicativo da Serasa para facilitar negociações no programa do Governo Federal;

· Pagamentos podem ser feitos na própria plataforma Serasa Limpa Nome, que reúne ofertas de até 99% de desconto para mais de um milhão de CNPJs;

· Brasil tem 6,7 milhões de pessoas com dívidas no CPF e no CNPJ.

Para facilitar as negociações de dívidas, os bancos e as instituições financeiras passam a disponibilizar as ofertas do Programa Desenrola Pequenos Negócios nos canais digitais da Serasa. A partir de agora, os consumidores podem acessar as dívidas PJ de forma simples e rápida pelo aplicativo ou site da empresa. Ao todo, são mais de um milhão de CNPJs com ofertas disponíveis na plataforma Serasa Limpa Nome.

A iniciativa do Governo Federal busca fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o crescimento econômico. Até 31 de dezembro, podem participar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$4,8 milhões e dívidas em atraso há mais de 90 dias (a partir de 22 de abril de 2024) com instituições financeiras.

“Assim como somos referência nacional em negociação de dívidas de pessoas físicas, estendemos as ofertas também para regularização de débitos no CNPJ”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “Dessa forma, permitimos que empreendedores duplamente endividados fechem todos seus débitos num só lugar”.



Duplamente endividados

O drama da inadimplência, que tem mais de 73 milhões de pessoas negativadas no país, é amplificado para uma multidão que se encontra sob duplo endividamento. São 6,7 milhões de pessoas que, além de dívidas no CPF, possuem também débitos em aberto no CNPJ.

É a primeira vez que um levantamento cruza informações das dívidas de modo a traçar uma radiografia mais completa da inadimplência brasileira, já que, somente no terceiro quadrimestre de 2023, mais de 1,1 milhão de empresas foram abertas no Brasil – e o país contabiliza 21 milhões de empresas ativas, segundo dados do Mapa de Empresas, divulgado pelo Governo Federal.

Ranking dos débitos PJ

De acordo com a plataforma Serasa Limpa Nome, que possibilita a regularização de débitos de pessoas físicas e jurídicas, a maior parte das dívidas no CNPJ disponíveis para negociação está concentrada entre as securitizadoras (39,8%), empresas que transformam dívidas em títulos negociáveis no mercado financeiro.

Em segundo lugar dos débitos vem o setor de telecomunicações (28,3%). Os grandes bancos (25%) aparecem na terceira colocação nesse ranking de endividamento – no caso de dívidas PF, bancos e cartões aparecem como principal segmento para inadimplência no CPF, com 29% de todas as dívidas.

Além disso, o valor médio dos débitos de pessoas jurídica é de R$7.707, valor 45% superior à média das dívidas de CPF, que figura em R$ 5.312.

Como regularizar débitos da sua empresa com descontos do Desenrola?

Participantes do Desenrola Pequenas Empresas, as instituições parceiras do Serasa Limpa Nome oferecem descontos de até 99% na plataforma. Quem deseja regularizar os débitos no CPF e no CNPJ pode negociar sem sair de casa, em até 3 minutos pelos canais oficiais da Serasa.

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado, tanto para ofertas do CPF quanto do CNPJ. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao concluir, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...