Batalhão Ambiental apreende toneladas de pescado, animais silvestres e carvão em 5 meses no Amapá

Apreensões ocorreram de janeiro a maio deste ano, e incluem ainda combustível, madeira e aparelhos sonoros.

Por: Marcelle Corrêa



Com as fiscalizações intensas do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, de janeiro a maio deste ano, foram apreendidas quantidades expressivas de carne de animais silvestres e pescados, além de madeira, carvão, combustível e outros materiais, como aparelhos sonoros. O trabalho segue as investidas do Governo do Amapá contra a criminalidade, combate e prevenção a delitos contra o meio ambiente e a preservação dos ecossistemas do estado.

“Atuamos em todo o estado, atendendo ocorrências de crimes como captura de foragido, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, e também com viés na atuação em crimes ambientais. Toda semana temos fiscalizações nas áreas portuárias de Macapá, Santana e Mazagão, cidades onde geralmente há grande apreensão de pescado irregular, carne de animal silvestre e ainda, tráfico de drogas”, pontuou o major Hércules Lucena, diretor de operações do Batalhão Ambiental.

No período de 5 meses, os patrulhamentos e fiscalizações das equipes apreenderam:

142,2 quilos de carne de animal silvestre;

600 litros de combustível;

12,9 metros cúbicos de madeira;

Cerca de 8 toneladas de carvão;

5 aparelhos de som;

1,8 toneladas de pescado;

100 quilos de pirarucu.

Durante a fase de defeso do pescado, que iniciou em novembro de 2023 e encerrou em março deste ano, o Batalhão Ambiental apreendeu mais de 5 toneladas de peixes armazenados de forma irregular.

Para a espécie pirarucu, existe uma normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que específica a captura, comercialização e transporte com as seguintes medidas: 1,50 metros de comprimento total, para o peixe inteiro; 1,20 metros de comprimento total para a manta fresca; e 1,10 metros de comprimento total para a manta seca.

“Registramos também centenas de captura de animais silvestres. Somente esse ano, até maio, foram mais de 180 capturas entre cobras, algumas espécies de macaco e quelônios”, informou o major.

Fiscalizações

As fiscalizações de combate aos delitos cometidos contra o meio ambiente continuam, e já nos primeiros dias de junho, em menos de 24 horas, foram apreendidos carne de capivara, jabuti e cerca de 7 quilos de peixe salgado e, ainda aproximadamente 2 toneladas de carvão sendo transportadas sem os documentos obrigatórios que comprovam a origem do produto. As apreensões aconteceram em Macapá e Santana nos dias 4 e 5 de maio.

A apreensão de carvão ocorreu durante patrulhamento na Rodovia AP-010, no município de Santana, quando os agentes visualizaram um veículo transportando 38 sacos contendo 50 quilos cada, de material vegetal. O responsável foi apresentado na delegacia por estar sem os documentos legais, como o Documento de Origem Florestal (DOF) e nota fiscal do produto.

A outra apreensão aconteceu durante inspeção no Canal Jandiá, em Macapá, quando a equipe policial encontrou carne de animais silvestres e pescado com indícios de que seriam comercializados de maneira ilegal. O responsável pelo material não foi encontrado. O peixe passou por inspeção da Vigilância Sanitária e foi doado para uma instituição registrada no Batalhão Ambiental.

Foto: Divulgação/Batalhão Ambiental/PM

Legenda: Durante a fase de defeso, foram apreendidas mais de 5 toneladas de peixes

