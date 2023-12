Abrigo São José lança campanha ‘Meu Desejo de Natal’

Iniciativa busca arrecadar presentes para mais de 80 idosos acolhidos na instituição.

Por: Crystofher Andrade

No clima das celebrações de fim de ano, os idosos moradores do Abrigo São José, localizado na Zona Sul de Macapá, tiveram a oportunidade de expressar seus desejos de presentes para o Natal. Segurando plaquinhas com pedidos simples, como perfumes, maquiagem, rádio e vestidos, eles participaram do momento cheios de alegria.

“É uma forma de termos um natal mais solidário, mais humano. São presentes que fazem a diferença no emocional deles. Eles merecem esse momento de união entre si, trazendo mais alegria a eles, que tanto merecem”, afirmou a diretora do Abrigo São José, Tatiane Barreto.

Com a ideia, a entidade busca atrair mais voluntários para atender os pedidos dos acolhidos, que têm idades entre 60 e 104 anos. As doações seguem até o dia 20 de dezembro.

Com bermuda e camisa social branca, Cícero Luís, de 70 anos, disse que estava ansioso para as fotos. Ele conta que ficou animado para ser fotografado e decidiu vestir-se bem para o momento.

“Quero uma bicicleta para voltar a passear pelas ruas da cidade, ir para a praça, banco ou até mesmo tentar achar algum hobbie. Espero ganhar isso, ou até mesmo uma roupa nova. Gosto de ficar bem vestido”, afirmou o idoso.

Em um gesto que mistura sorrisos e olhares, a campanha promove o amor e a solidariedade para os mais de 80 moradores. As doações podem ser feitas em horário comercial na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 3134 – Santa Rita.

Foto: Maksuel Martins/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...