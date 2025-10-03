Prorrogadas inscrições para o Mestrado em Estudos de Cultura e Política

Interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 13 de outubro para envio de documentos previstos no edital, disponível em www2.unifap.br/ppcult/processo-seletivo.

Foi prorrogado, até o dia 13 de outubro de 2025, o prazo para inscrições no Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política (PPCult), da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições são gratuitas e exclusivamente on-line pelo endereço www2.unifap.br/ppcult/processo-seletivo.

A proposta do Programa de Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap (PPCult/Unifap) é atender demanda por formação de pesquisadores com capacidade para apresentar propostas de produtos inovadoras, a partir da pesquisa científica aplicada. O(a) acadêmico(a) tem formação teórico-metodológica que o(a) habilita a propor um produto técnico, artístico ou cultural capaz de gerar impacto e solucionar problemas concretos da comunidade local.

Estão sendo ofertadas 17 vagas, sendo 11 destinadas à ampla concorrência e 6 vagas à política de cotas e política de ações afirmativas da Unifap.

Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos com diploma de graduação de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Serão aceitos diplomas de instituições estrangeiras, se revalidados por Instituição de Ensino Superior brasileira credenciada pelo MEC.

O processo seletivo compreenderá três etapas: I. Pré-projeto de Pesquisa (eliminatório e classificatório); II. Entrevista (eliminatória e classificatória); e III. Análise Curricular (classificatória).

Sobre o PPCult

O Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap dedica-se ao estudo das práticas e processos socioculturais no contexto da região amazônica, em sua interação com os contextos locais e globais, especialmente a dimensão simbólica que permeia a constituição de práticas e processos inerentes a fenômenos sociais característicos da região.

São duas linhas de pesquisa:

– Práticas, Produtos e Processos Culturais: tem foco em propostas de estudos e desenvolvimento de produtos que atendam a demandas e/ou busquem soluções para problemáticas locais que envolvem práticas artísticas, culturais e simbólicas no campo das artes visuais, artes cênicas, literatura, comunicação (jornalística, publicitária, cinematográfica), tecnologias da informação e da comunicação (cultura digital), relacionadas a agendas de pesquisas contemporâneas (estudos de gênero, étnico-raciais, estudos amazônicos, estudos sobre as cidades, ativismos e ações de grupos, movimentos sociais, dentre outros).

– Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais tem foco em propostas de estudos e desenvolvimento de produtos que atendam a demandas e/ou busquem soluções para implementação de políticas públicas voltadas a distintos seguimentos/grupos sociais na Amazônia. Além disso, as investigações promovem estudos que estruturam projetos com estratégias, alternativas e propostas para contribuir com a ação política de movimentos sociais ou da gestão pública na busca alternativas a problemáticas e questões presentes na esfera pública local.

Saiba mais sobre o mestrado em https://www2.unifap.br/ppcult/.

