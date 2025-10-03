sexta-feira, outubro 3, 2025
Abertas inscrições para processo seletivo do Mestrado em História

Livia Almeida

Interessados têm até 15 de outubro para participar da seleção de novos alunos

O Mestrado em História (PPGH), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está com as inscrições abertas da seleção de novos alunos para a pós-graduação stricto sensu até o dia 15 de outubro de 2025. A inscrição é gratuita e realizada exclusivamente on-line, no e-mail ppghps2025@gmail.com.

Na inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição on-line e anexar, em formato PDF, o projeto de pesquisa e a cópia do diploma. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às cotas também devem anexar a documentação exigida nos editais de seleção, de acordo com o perfil da cota.

Há vagas para ampla concorrência e as destinadas às políticas de ações afirmativas, conforme os dois editais de seleção divulgados pela coordenação do PPGH:

Edital 1 – 12 vagas
Oito vagas são para ampla concorrência e 4 destinadas para pessoas pretas, pardas, quilombolas, indígenas ou para pessoa com deficiência (PcD), incluindo-se aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A seleção terá as seguintes etapas: 1) Avaliação do projeto de pesquisa; 2) Prova escrita, que ocorrerá no dia 6 de novembro de 2025, às 15h; 3) Prova oral, que será presencial e realizada no dia 18 de novembro; e 4) Prova de títulos.

Confira aqui o Edital de Seleção

Edital 2 – 2 vagas
Uma vaga é destinada à pessoa indígena e uma vaga é reservada para pessoa dos seguintes coletivos: quilombolas, pessoa trans (transexual/transgênero/travesti), populações do campo, pessoa em situação de deslocamento forçado/migrantes internacionais. A documentação exigida para cada perfil de candidato(a) está descrita no edital de seleção.

O processo seletivo para as vagas deste edital consiste em quatro etapas: 1) Projeto de pesquisa; 2) Elaboração de Redação – Memorial Descritivo; 3) Prova oral, a ser realizada no dia 18 de novembro; e 4) Prova de títulos.

Confira a íntegra do edital de seleção

 
O resultado final do certame será divulgado no dia 27 de novembro de 2025.

Sobre a pós-graduação
O Mestrado Acadêmico em História, ofertado pelo Programa de Pós-graduação em História (PPGH/Unifap), tem como área de concentração a História Social e está estruturado em duas linhas de pesquisa: 1) História Social do Trabalho; e 2) Poder, Memórias e Representações.

O objetivo do PPGH/Unifap consiste em formar mestres capazes de realizar pesquisas históricas com competência e alto nível acadêmico por meio de criterioso uso de fontes, conceitos e métodos oriundos do campo da História Social.

O prazo para conclusão do Mestrado é de 24 meses, com dedicação em tempo integral (manhã, tarde e noite).

Saiba mais sobre o mestrado em https://www2.unifap.br/ppgh/.

 Serviço
Processo Seletivo para o Mestrado em História

Inscrições: até 15 outubro de 2025, pelo e-mail ppghps2025@gmail.com
Vagas: 12 vagas (8 ampla concorrência e 4 para ações afirmativas) mais 2 vagas supranuméricas
Público-alvo: pessoas com diploma de nível superior (bacharelado ou licenciatura)
Inscrições gratuitas
Editais: https://www2.unifap.br/ppgh/administrativo/processo-seletivo/

