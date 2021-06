Covid-19: Pessoas de 45 anos nascidas entre 01 de julho e 31 de dezembro serão vacinadas neste sábado (26); veja outros públicos

Neste sábado (26), a Prefeitura de Macapá realiza a vacinação por idade de pessoas com 45 anos completos, nascidas entre 01 de julho e 31 de dezembro. Este grupo receberá a primeira dose da vacina e as aplicações acontecem das 9h às 13h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

Além desses pontos, neste horário, a ação também acontece na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap), na Universidade Estadual do Amapá (UEAP) e Instituto Federal do Amapá (Ifap).

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Nestes locais também estão sendo aplicadas as segundas doses de AstraZeneca para pessoas com vencimento marcado entre 26 de junho e 05 de julho. Além do documento oficial com foto e comprovante de residência, estas pessoas devem apresentar a carteira de vacinação com indicação da primeira dose.

