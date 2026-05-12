Governo do Amapá leva atendimentos especializados de saúde indígena à Aldeia Bona, no Tumucumaque

A ação, realizada a cerca de 620 quilômetros de Macapá, fortalece o acesso aos serviços de saúde para mulheres e famílias indígenas Wayana e Aparai.

Por Roberta Corrêa

O Governo do Amapá participa, entre os dias 11 e 14 de maio, de uma grande ação integrada na Aldeia Bona, localizada no Parque do Tumucumaque, a cerca de 620 quilômetros de Macapá. A mobilização foi construída a partir das demandas apresentadas pelas mulheres indígenas da região, principalmente relacionadas à ampliação do acesso aos serviços de saúde e ao atendimento humanizado dentro dos territórios tradicionais.

A iniciativa é realizada pela Articulação das Mulheres Indígenas Wayana Aparai (Amiwa) e pela Associação dos Povos Indígenas Wayana Aparai (Apiwa), em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Amapá e Norte do Pará e o Governo do Estado. A ação reúne atendimentos de atenção básica e especializada e foi organizada após articulações e planejamento logístico entre as instituições parceiras, garantindo a chegada de equipes multiprofissionais às comunidades da Aldeia Bona.

Durante a programação, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) oferta atendimentos de clínica geral, cardiologia, cirurgia geral, coloproctologia, pediatria, oftalmologia, ultrassonografia, psicologia intercultural, assistência social, saúde mental, saúde integral da mulher indígena e assistência farmacêutica.

O coordenador estadual de Saúde Mental, Ivã Zorthea, destacou a importância da presença das equipes multiprofissionais dentro do território indígena.

“Essa é uma ação muito importante porque marca a presença do Governo do Estado dentro do território indígena, levando atendimento especializado para comunidades que enfrentam dificuldades históricas de acesso aos serviços de saúde. Além da assistência clínica, também estamos fortalecendo o cuidado em saúde mental, com uma escuta mais humanizada e respeitando as especificidades culturais dos povos indígenas”, afirmou.

A ação também conta com a realização de exames laboratoriais e de imagem, ampliando o diagnóstico e o acompanhamento de saúde da população indígena. Médicos, enfermeiros, técnicos, biomédicos e outros profissionais atuam de forma integrada para garantir acolhimento e assistência humanizada às famílias atendidas.

A coordenadora estadual de Saúde Indígena da Sesa, Alessandra Macial, destacou que a ação foi construída a partir da escuta das lideranças e das necessidades apontadas pelas mulheres indígenas da região.

A mobilização conta ainda com parceria da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPE), Conselho Estadual de Saúde Indígena (Coesi), Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos Indígenas (Sepi), Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e outras instituições, que atuam de forma integrada para levar cuidado, proteção e dignidade às comunidades do Parque do Tumucumaque.

Foto de capa: Gabriel Maciel/Sesa

Agência de Notícias do Amapá

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