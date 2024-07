Justiça Eleitoral divulga o perfil do eleitorado amapaense

No Amapá, o crescimento foi de 3,74% no número de eleitoras e eleitores.

No dia 6 de outubro de 2024, primeiro turno das Eleições Municipais, 571.248 eleitoras e eleitores no Estado poderão comparecer às urnas para escolher novos representantes políticos para Prefeituras e Câmaras de Vereadores.

Em comparação com o último cadastro de eleitores, realizado para as Eleições de 2022, o eleitorado amapaense aumentou 3,74%, ou seja, 20.561 novos eleitores.

Em todo Brasil, são 155.912.680 eleitores aptos a votar em 2024, sendo a maior parte formado por mulheres, 81.806.914 (52%).

Mulheres continuam sendo a maioria no Amapá

O eleitorado amapaense feminino acompanha a maioria dos números nacionais com 291.101 (51%) de eleitoras. Enquanto que homens são 280.146 (49%) dos eleitores. Em comparação a 2022, não houve mudança significativa nesse cenário.

Identidade de gênero

No cadastro eleitoral do Amapá, cerca de 17,18% do eleitorado preferiram não informar o gênero, isso corresponde a 4.786 de pessoas. Já o número de eleitores que se identificaram como transgênero (pessoas em que a identidade de gênero é diferente do sexo atribuído ao nascer), foi de 0,05%, o que corresponde a 305 pessoas. 146 eleitoras e eleitores possuem nome social cadastrado na Justiça Eleitoral do Amapá.

Em 2022, o número de pessoas que não informaram o gênero foi de 100%.

Faixa etária

A maior concentração de eleitores no Estado está na faixa entre 25 e 34 anos (139.686), seguida das faixas etárias entre 45 e 59 anos (126.035) e 35 e 44 anos (122.653).

Jovens de 16 e 17 anos são a menor parcela do eleitorado amapaense, abaixo de 15 mil eleitores. Os jovens entre 18 e 20 anos concentram pouco menos de 40 mil eleitores, e a faixa de 21 a 24 anos possui pouco menos de 60 mil eleitores.

Em comparação a 2022, não houve mudança significativa na evolução do eleitorado quanto a faixa etária.

Grau de instrução

A maior parte dos eleitores e eleitoras no Amapá possui ensino médio completo com 160.105 (28%), sendo que apenas 55.979 (9,8%) do eleitorado possui formação superior. Eleitores analfabetos chegam a 18.019 (3,1%) do eleitorado amapaense.

Cor e Raça

Quanto a cor e raça, 468.026 (81.9%) dos eleitores e eleitoras no Amapá não prestaram essa informação. Dos que informaram, 74.826 (13,1%) se declararam pardas. O número de pessoas que se declararam brancas e pretas foi similar, sendo 13.369 (2,3%) brancas e 12.294 (2,1%) pretas. 1.589 eleitores e eleitoras se declararam quilombolas no Estado.

Eleitorado Indígena

O Amapá tem 2.236 eleitores indígenas, sendo a maioria do povo Karipuna 798 (35,6%), seguido dos Galibí Marwórno com 513 (22,9%), Palikur 346 (15,4%) e Waiãpi 251 (11,23%).

Eleitores com deficiência

Em todo Amapá, estão registrados 5.850 eleitores com alguma deficiência. Deficientes auditivos representam 10,6% deste número (628 eleitores). Deficientes visuais 21,23% (1.253), eleitores com deficiência de locomoção 22,27% (1.323 pessoas) e 45,41% declararam outros tipos de deficiência (2.680).

Evolução e distribuição

O eleitorado do Amapá está distribuído em 16 municípios, divididos em 10 Zonas Eleitorais (ZE). Macapá reúne as duas maiores: a 2ª e a 10ª Zona, esta última que também abrange os municípios de Cutias e Itaubal. É na capital amapaense que está concentrada a maior parte do eleitorado do Estado. São 310.818 eleitores e eleitoras aptos ao voto no pleito municipal.

Macapá é o maior colégio eleitoral do Amapá, seguido por Santana e Laranjal do Jari, sendo o menor colégio eleitoral o município de Pracúuba.

Eleitores por Município

Macapá: 310.818 Santana: 84.930 Laranjal do Jari: 29.239 Oiapoque: 24.120 Mazagão: 21.929 Porto Grande: 15.844 Tartarugalzinho: 11.600 Pedra Branca do Amapari: 11.083 Vitória do Jari: 10.747 Itaubal: 9.910 Calçoene: 9.186 Ferreira Gomes: 8.288 Amapá: 7.751 Cutias: 6.936 Serra do Navio: 4.559 Pracuúba: 4.308

Confira os dados abertos no site do Tribunal Superior Eleitoral, Estatísticas Eleitorais: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao/home?clear=1&session=103779982181047

Link para o Site do TRE Amapá:https://www.tre-ap.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Julho/justica-eleitoral-divulga-o-perfil-do-eleitorado-amapaense

Assessoria Técnica de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá – TRE-AP

