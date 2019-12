Boêmios do Laguinho festeja seus 66 anos dia 2 de janeiro

Com o espetáculo “Revoadas na Amazônia”, a Universidade de Samba Boêmios do Laguinho festeja no dia 2 de janeiro, a partir das 21h, os 66 anos de fundação da agremiação. Os ingressos individuais serão comercializados ao preço de R$ 10,00 e R$ 50,00 a mesa.

A programação que acontecerá na sede de Boêmios do Laguinho, terá a participação da Escola de Samba Maracatu da Favela, shows de samba e pagode, além da apresentação da escolinha de passistas, casais de Mestre–salas e porta-bandeiras, rainha de bateria, alas coreografadas, os intérpretes da Nação, Bateria Pororoca e a comissão de frente.

Durante as apresentações será possível fazer uma viagem pelos enredos que marcaram a história de Boêmios do Laguinho. Além de exaltar seu símbolo maior que é o Guará, que passou a ser adotado em 2009 e este ano completa 10 anos como mascote, por isso o tema explorado será “Revoadas na Amazônia”.

A temática também foi escolhida pelo fato da Universidade quase sempre explorar em seus carnavais temas ligados à Amazônia. Estes enredos mostram elementos de exaltação, denúncia e transformações que ocorrem. Tudo isso será explorado durante o show de aniversário de 66 anos da mais antiga agremiação carnavalesca do Estado.

Serviço:

Espetáculo “Revoadas na Amazônia” – Aniversário da Boêmios do Laguinho

Data: 2 de janeiro (quinta-feira)

Hora: a partir das 21h

Local: Theatro do Samba – sede de Boêmios do Laguinho

Endereço: Avenida General Osório, entre as ruas General Rondon e Eliezer Levy, bairro Laguinho

Entrada: mesas R$ 50,00 / Individual R$ 10,00

ASSCOM/AUSBL

