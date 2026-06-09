Manoel Cordeiro apresenta show “MPB Feita na Amazônia” nesta sexta-feira em Macapá

Apresentação acontece na programação de abertura da Expo Favela Innovation Amapá 2026 no Sebrae.

Na próxima sexta-feira, 12, Macapá receberá o show “Música Popular Brasileira Feita na Amazônia”, do mestre Manoel Cordeiro. O espetáculo musical acontece na programação de abertura da Expo Favela Innovation Amapá, às 20h, no Sebrae. O show contará com participações especiais de Patrícia Bastos; Silmara Lobato; Adelson Preto; Nena Silva, Pedro Bolão e dos Poetas Azuis. O repertório dará destaque também para os arranjos instrumentais criado pelo mestre.

Manoel Cordeiro é reconhecido por sua contribuição decisiva para a construção da identidade musical da região Norte, e conduzirá o espetáculo com ritmos, histórias e sonoridades que marcaram a produção cultural amazônica nas últimas décadas. O repertório reúne canções emblemáticas de sua trajetória, clássicos da música produzida na Amazônia e composições que dialogam com a diversidade da música popular brasileira.

O show acontece em um momento especial da carreira do artista, marcado pelo recente lançamento do álbum “Te Dou um Norte”, seu terceiro trabalho solo, que está disponível nas plataformas de áudio. A apresentação desta sexta-feira, propõe uma imersão na cultura amazônica, destacando a força criativa dos artistas da região e o papel da música como instrumento de valorização cultural, geração de oportunidades e fortalecimento da economia criativa.

Expo Favela Innovation Amapá

O evento tem como objetivo dar visibilidade aos projetos e talentos desenvolvidos nas periferias, conectando empreendedores locais com investidores e o público em geral, e é uma realização da Central Única das Favelas (CUFA) e da Favela Holding.

Serviço

Manoel Cordeiro – “Show MPB Feita na Amazônia”

12 de junho (sexta-feira

20h

Expo Favela Innovation Amapá – (Sebrae/AP – Av. Ernestino Borges, 740 – Julião Ramos)

Participações especiais: Patrícia Bastos; Silmara Lobato; Adelson Preto; Nena Silva, Pedro Bolão es Poetas Azuis.

Texto: Thiago Soeiro

Fotos: Arquivo Pessoal Manoel Cordeiro

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