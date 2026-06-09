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Alcatraz Rock promete noite histórica com tributos a Raimundos, Nirvana, CPM 22 e New Metal em Macapá

Livia Almeida

Evento reúne bandas da cena amapaense em uma celebração da cultura rock no coração da cidade

O rock vai tomar conta de Macapá no dia 12 de junho com a estreia do Alcatraz Rock, evento realizado pelo Coletivo Novo Rock Amapá em parceria com o Coletivo Fita K7. A proposta é reunir diferentes vertentes do gênero em uma noite intensa de música, atitude e celebração da cena rock’n’roll no estado.

O palco da Janelinha será ocupado por quatro bandas locais que prestarão homenagens a grandes nomes do rock nacional e internacional. A banda Km9 apresenta um especial Raimundos, enquanto a Reles Mortais mergulha no universo do Nirvana. Já Os Arranjados revisitam os sucessos do CPM 22 e a Outrage encerra a programação com um tributo ao New Metal, movimento que marcou gerações com bandas como Korn, Slipknot e Linkin Park.

Mais do que uma sequência de shows, o Alcatraz Rock nasce como um encontro de tribos, gerações e amantes da música pesada, fortalecendo os laços da cena alternativa amapaense e criando novas oportunidades para artistas, produtores e público.

Para o coordenador do projeto, Eder Jofre, a iniciativa representa um momento importante para o fortalecimento do rock local.

“Estamos preparando uma noite para celebrar tudo aquilo que faz o rock permanecer vivo: atitude, pertencimento, resistência e conexão entre as pessoas. O Alcatraz Rock nasce para mostrar a força da cena amapaense e provar que existe público, talento e energia para grandes eventos do gênero no estado. Queremos que essa seja apenas a primeira de muitas edições”, destaca.

O projeto foi idealizado por Eder Jofre, Zeca Tavares e Rod Weissman, e conta com apoio do Coletivo Fita K7, Caffezinho retrô ,Singular construções, Mary Paes Assessoria de Comunicação e Imprensa, Elite eletromecânica, Seu Professor.

Serviço

Alkatraz Rock
Data: 12 de junho de 2026
Hora: 20h
Local: Janelinha – Av. Mendonça Furtado, 606, Centro de Macapá

Fotos: Arquivo do projeto
Texto: Mary Paes

Mais informações no Instagram @coletivonovorockap

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