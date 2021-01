SESI Amapá está com matrículas abertas para prática de atividades esportivas e culturais

Macapá – Se você deseja iniciar o novo ano praticando uma atividade física, aproveite as opções que o SESI Amapá está ofertando. Destinadas a crianças, jovens e adultos, há disponibilidade de vagas para natação, hidro power, hidroginástica, treinamento funcional, mat pilates, futebol society, futsal, jiu-jitsu, vôlei e ballet.

Industriários e seus dependentes pagam valores diferenciados, mas a comunidade também pode se inscrever. O quadro de horários e frequência de vezes na semana varia de acordo com a modalidade procurada. As aulas, que iniciam em 11 de janeiro, vão acontecer na Unidade SESI Macapá.



Veja também:

Enem 2020: participantes poderão conferir local de prova a partir de hoje

Contran autoriza digitalização de documentos de registro

Governo japonês considera declarar estado de emergência em Tóquio

As matrículas estão sendo realizadas, preferencialmente, pelo Whatsapp 98414-0153. No entanto, se o interessado preferir comparecer presencialmente no SESI Macapá, basta entrar em contato para agendar. A unidade é localizada na Av. Desidério Antônio Coelho, s/nº, bairro do Trem.

São solicitadas cópias dos documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, foto 3X4 e atestado de aptidão física – realizado no SESI. No caso de menores de idade é necessário apresentar cópia dos documentos dos responsáveis, além do RG ou da certidão de nascimento da criança. Trabalhadores da indústria precisam comprovar o vínculo empregatício e de seus dependentes.

Gerência de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...