Membros do MP-AP participam do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, no Ceará

A procuradora-geral de Justiça do Amapá e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG), Ivana Cei, e uma delegação de membros do Ministério Público do Amapá (MP-AP) participaram, nos últimos dias 23, 24 e 25, do XIV Congresso Nacional do Ministério Público, realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza (CE), para debater os desafios do MP no cenário pós-pandemia.

“Foram três dias de muitos debates e reflexões fundamentais, para aperfeiçoar a atuação do MP nos tempos atuais. Tivemos a oportunidade de dialogar com dirigentes e membros da instituição de todo o país, possibilitando uma riquíssima troca de experiências e conhecimento, que, não tenho dúvida, vai impactar positivamente na prestação de nossos serviços em favor da sociedade”, avaliou Ivana Cei.

O evento seguiu todas as orientações sanitárias da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e foi organizado – em conjunto – pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), proporcionando um ambiente de diálogo entre membros do MP e representantes de órgãos governamentais e entidades civis, com objetivo de construir uma agenda para o desenvolvimento de ações que garantam a efetividade de direitos coletivos e individuais indisponíveis.

“Nós, da ACMP, ficamos orgulhosos em receber e organizar um evento tão grandioso para o Ministério Público brasileiro, para discutir uma temática tão importante e urgente para a sociedade”, disse Herbet Gonçalves Santos, Presidente da ACMP.

A programação contou com inúmeros painéis, discussões, apresentações de trabalhos científicos, lançamentos de livros e, dentre os principais palestrantes, estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o vice-presidente nas Américas da Interpol, Valdecy Urquiza, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, e os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Jaime de Cassio, Oswaldo D’Albuquerque (Corregedor Nacional), Paulo Passos e Rinaldo Reis Lima.

Participaram pelo MP-AP, além da PGJ Ivana Cei, os procuradores de Justiça Jair Quintas (corregedor-geral), Estela Sá (corregedora-geral adjunta) e Socorro Milhomem Moro (coordenadora Ceaf); os promotores de Justiça: Paulo Celso Ramos (ouvidor); João Furlan (chefe de gabinete da PGJ); José Cantuária Barreto (presidente da Associação dos Membros do MP-AP); Alcino Moraes; Manuel Felipe Menezes; Lindalva Jardina; Flávio Cavalcante; Miguel Ferreira; Gisa Veiga; Horácio Coutinho; Fábia Nilci Souza; Fábia Regina Martins; Neuza Barbosa; Marcelo Guimarães; Christie Damasceno; e Samille Alcolumbre; além dos membros aposentados: Ricardo Ferreira e Marco Antônio Vicente.

