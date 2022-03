Prefeito de Macapá anuncia reajuste salarial linear de 10,06% para servidores públicos municipais

Maior reajuste da história foi anunciado nesta segunda-feira (28) para servidores efetivos, pensionistas, aposentados, comissionados e contratos.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou, na manhã desta segunda-feira (28), um reajuste salarial linear de 10,06% para os servidores públicos municipais, contemplando efetivos, pensionistas, aposentados, comissionados e contratos. Também foi divulgado o pagamento de uma progressão e uma promoção para os servidores de carreira.

“Um dia histórico para todos nós. Esse é o maior reajuste para os servidores da Prefeitura de Macapá. Estamos trabalhando nisso desde janeiro do ano passado, para que esse sonho seja realizado hoje. Ainda daremos para os efetivos uma promoção e uma progressão, que é um direito deles”, ressalta o chefe do executivo municipal.

Serão beneficiados com a data-base do funcionalismo público municipal 13.710 servidores de todas as categorias, com exceção do prefeito e secretários municipais. Em relação aos contratos, o reajuste será direcionado aos funcionários que atuam no administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Com o pagamento, serão injetados na economia do município, aproximadamente R$ 5,6 milhões. O Projeto de Lei seguirá para a Câmara Municipal de Macapá, se aprovado, o reajuste virá no pagamento do mês de abril.

“O valor de reajuste segue o índice de inflação divulgado pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Agora segue para o legislativo e, se aprovado, teremos em doze meses, R$ 777 milhões circulando na economia do município”, explica a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação, Leila Gomes.

“Tudo foi alinhado, antes, com o Sindicato de Servidores Municipais. O diálogo é constante na gestão. É importante reforçar o carinho e respeito que temos com os servidores. O último aumento foi em 2015 e de 4% apenas. A nossa política é dar ao servidor, o que é um direito deles”, complementa a subsecretária municipal de Gestão de Pessoas, Fernanda Cabral.

Progressão e promoção

O pagamento de progressão e promoção é direcionado para o quadro de servidores de carreira do município. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Macapá, a trajetória do servidor é observada pelo tempo de serviço, escolaridade e qualificação profissional, regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento, remuneração e avaliação de desempenho.

Laiza Mangas

Secretaria Municipal de Comunicação Social

