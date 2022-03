LBV realiza entrega de benefícios a crianças, adolescentes e famílias do Amapá

A Legião da Boa Vontade (LBV) fará a entrega de kits pedagógicos e de cestas de alimentos não perecíveis em várias cidades do Amapá. Vão receber as doações crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social atendidos por organizações parceiras.

Os donativos foram arrecadados por meio das campanhas LBV — Educação: Futuro no Presente! e SOS Calamidades, que são iniciativas emergenciais e de mobilização social promovidas pela Instituição em todo o país. Essas ações visam apoiar famílias que não têm recursos para a compra dos itens escolares e incentivar os estudantes a prosseguirem os estudos; e também propiciar o acesso à alimentação de qualidade por meio do oferecimento de cestas de alimentos.

A entrega das doações ocorrerá de forma organizada e seguirá todas medidas sanitárias de prevenção à Covid-19.

CONFIRA A AGENDA:

Dia: 29/3 | Horário: das 08 às 12 horas | Cidade: Macapá

Ação: entrega de 300 cestas de alimentos

Local: Associação Centro de Atividades Sociais da Periferia – CASP

Endereço: Av. Francisco Torquato de Araújo, 1.151, Bairro Congós.

Dia: 30/3 | Horário: das 8 às 12 horas | Cidade: Santana

Ação: entrega de 200 cestas de alimentos

Local: Associação dos Moradores do Bairro Jardim do Paraíso

Endereço: Av. Sete de setembro, 3.126 – Paraíso

Dia: 30/3 | Horário: das 14 às 17 horas | Cidade: Mazagão

Ação: entrega de 100 cestas de alimentos

Local: CRAS Margarida de Mazagão

Dia: 31/3 | Horário: 8 às 12 horas | Cidade: Macapá

Ação: entrega de 300 kits pedagógicos

Local: Escola Municipal Professor José Leoves Teixeira

Endereço: Rua Renascimento, 2.041, Bairro Renascer

Por isso, a Solidariedade não pode parar e é fundamental para que esse trabalho continue com ações solidárias em prol da educação e ajudando a combater a pobreza e as desigualdades sociais. Para doar, basta acessar o site www.lbv.org.br ou faça uma transferência pela chave [email protected] Acompanhe também todas as ações realizadas acessando @LBVBrasil pelo Instagram e pelo Facebook.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...