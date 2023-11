Com o propósito de aprimorar prestação de serviços, TJAP lança Pesquisa de Satisfação do cidadão

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) lançou uma Pesquisa de Satisfação voltada para o cidadão usuário dos serviços do TJAP, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, entre outros profissionais operadores do Direito. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Governança do Poder Judiciário amapaense, visa obter o nível de satisfação do público-alvo e tem o propósito de aperfeiçoar a prestação jurisdicional. A consulta pública estará disponível até 30 de novembro de 2023. Ao todo, o preenchimento completo da pesquisa leva cerca de cinco minutos. (Acesse aqui)

De acordo com o analista administrador da Secretaria de Planejamento, Gestão estratégica e Governança do TJAP, Job Duarte Morais, entre os questionamentos estão o grau de satisfação dos serviços ofertados nos canais de comunicação: Meio Digital, Atendimento Presencial, Telefone (ligação) e Balcão Virtual do Poder Judiciário; a estrutura física do TJAP; o perfil do público-alvo, entre outras dúvidas.

“Após os dados coletados na pesquisa, essas informações nortearão o trabalho da administração do TJAP no aprimoramento dos atendimentos do Poder Judiciário à sociedade. O objetivo é otimizar ainda mais o trabalho e garantir um Tribunal cada vez mais justo, ágil e efetivo. O formulário eletrônico já está disponível. Sua crítica, elogio ou sugestão são importantes para o Poder Judiciário, pois as opiniões coletadas serão analisadas e terão um papel fundamental para definir ações futuras”, detalhou Job Duarte.

“De posse das informações, será produzido um relatório da pesquisa, compartilhado com todas as unidades do TJAP, e será um feedback enviado para as áreas efetivarem possíveis melhorias”, finalizou Job Duarte.

– Macapá, 10 de novembro de 2023 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...