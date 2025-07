Governador Clécio Luís entrega novo Terminal Hidroviário Engº Hercílio da Luz Mescouto com padrão nacional na orla de Macapá

Nova estrutura coloca o Amapá na rota da modernização do transporte fluvial urbano, com acessibilidade, segurança e integração regional para passageiros e embarcações

Nesta quinta-feira, 24, o governador do Amapá, Clécio Luís, entrega à população o Terminal Hidroviário Engenheiro Hercílio da Luz Mescouto (Píer 2) – o primeiro terminal hidroviário urbano de padrão técnico nacional do estado. A nova estrutura é mais que uma obra: é símbolo de um Amapá moderno, acessível e interligado pelas águas do rio Amazonas.

Terminal conta com maior segurança para embarcações atracarem

Com investimento de R$ 4,3 milhões, provenientes exclusivamente do Tesouro Estadual, o terminal marca um salto de qualidade na infraestrutura de transporte público fluvial da capital. É o início de uma nova fase, onde a mobilidade urbana hidroviária passa a contar com estrutura técnica, acessibilidade total e operação segura, dentro dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Estrutura inédita e de alto padrão

Localizado em um dos principais cartões-postais de Macapá, na orla do bairro Santa Inês, o terminal conta com quatro bilheterias, sala de espera coberta, banheiros adaptados, passarela com 180 metros, área de cargas, vigilância e lanchonete. A obra gerou cerca de 50 empregos diretos e tem projeção para movimentar até 90 mil passageiros por ano, conectando Macapá ao resto do país.

O Terminal conta ampla sala de espera para passageiros

Amplo estacionamento para melhor mobilidade

Homenagem

O Engenheiro Hercílio da Luz Mescouto, natural de Bragança (PA), chegou ao território amapaense em 13 de maio de 1971. Deixou sua marca em importantes obras, como na construção do Quartel “Plácido de Castro” da Polícia Militar, do Pronto Socorro de Macapá (Hospital de Emergências), o 3º Pavimento do Hospital Geral de Macapá (Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima), 3º Pavimento do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 12 casas do Banco do Brasil, além de contribuir em demais projetos.

Espaço conta com estrutura moderna e acessível

Transformação do Amapá

A entrega do terminal hidroviário soma a uma sequência de investimentos do Governo do Amapá que vêm mudando a paisagem e a vida da população, com espaços que promovem geração de renda, turismo e educação de qualidade, como o Trapiche Santa Inês (Pier 1), ponto turístico da capital construído com estrutura moderna, a Escola Estadual Santa Inês, que foi totalmente revitalizada. Além das obras Parque Tecnológico e do Parque Residência, ambos no Centro de Macapá.

Com planejamento fiscal sólido e foco na valorização do cidadão, o Governo do Amapá transforma recursos em entregas que fazem a diferença. O Terminal Hidroviário é mais uma prova: onde há compromisso com o povo, o progresso atraca sem demora.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...