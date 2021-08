Governo do Amapá realiza varredura vacinal contra sarampo e influenza em cinco municípios

O objetivo é imunizar o máximo de pessoas possível. Equipes percorrerão de casa em casa levando o imunizante, mas também haverá pontos fixos.

Nathanael Zahlouth

Uma grande ação de varredura vacinal contra o sarampo e a influenza terá início nesta segunda-feira, 30, e vai atingir a população de cinco municípios, durante 20 dias. A iniciativa é do Governo do Amapá em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (Opas) e Prefeituras Municipais.

Em primeiro plano, a prioridade na campanha será dos municípios de Macapá, Santana, Oiapoque, Mazagão e Porto Grande, cidades que apresentaram grande incidência de casos de sarampo este ano.

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) treinou equipes de profissionais compostas por vacinadores, enfermeiros, técnicos em enfermagem e registradores que atualizarão os números de cobertura vacinal do sarampo no estado.

“Estamos conscientes de que este tipo de ação é fundamental neste momento. Atingir a cobertura vacinal é um objetivo a ser conquistado, e conter a circulação do vírus evitará que o sarampo se torne mais um problema de saúde no Amapá”, enfatizou Dorinaldo Malafaia, superintendente da SVS no Amapá.

A vacinação será aberta a toda população adulta e crianças a partir dos 6 meses de idade para influenza. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. As vacinas para sarampo serão destinadas para as pessoas que ainda não tomaram ou não recordam de terem sido imunizadas.

Pontos de vacinação:

Macapá: UBS Congós

Santana: área portuária do Ambrósio

Porto Grande: Bairro Malvinas

Mazagão: Bairro Olaria

Oiapoque: Campus da Unifap

Casos de Sarampo.

Foram registrados até o dia 21 de agosto, 442 casos confirmados, em 13 municípios, somente Calçoene, Laranjal do Jari e Pracuúba não houve registros, 34 casos continuam em investigação.

Em torno de 46,43% dos amapaenses tomaram a primeira dose da tríplice viral e 23,94% para a segunda dose.

Portal GEA AP

