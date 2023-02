Natura Musical apresenta Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques 

O Amapá retorna à lista de aprovados no Programa Natura Musical, desta vez o foco são as manifestações artísticas e culturais do Quilombo do Curiaú.

O projeto “Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques”, da Associação Ói Nóiz Akí, consiste numa mostra de conteúdos com foco na música produzida no Curiaú ou influenciada por este Quilombo que numa programação de sete dias terá vivências sobre o Batuque e o Marabaixo, oficina de percussão, rodas de conversas, degustação de gengibirra, intercâmbio com músicos e pesquisadores locais, culminando na “Rave Quilombola – Preces, Louvores e Batuques”, uma virada cultural enfatizando a música popular, tradicional e identitária, sob o comando do Grupo Raízes do Bolão e convidados.

A ideia é que sociedade possa vivenciar o Quilombo do Curiaú. E para isso, trabalharemos em um formato, onde seja possível, por exemplo, acompanhar o processo de produção de gengibirra ou a confecção de instrumentos musicais utilizados nas festas de Batuque e Marabaixo, nas casas de seus moradores. Estes conhecimentos, perdidos no espaço-tempo, os olhares atentos e curiosos, serão registrados em áudios, fotos e vídeos, e serão convertidos em um documentário de finalização do projeto, descreve Claudio Silva, produtor executivo da Ói Nóiz Akí.

“Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques” fomenta a experiência presencial de música ao vivo e o encontro de artistas com seu público, visando o movimento, desenvolvimento e a consolidação na cena musical a partir de experiências sensoriais que promovem conexões artísticas e impactam na formação e expansão de plateias, com difusão de conteúdos relevantes com potencial para o reconhecimento de crítica, público e mercado musical, deixando um legado na cena cultural amapaense.

Natura Musical é a plataforma cultural que há 17 anos valoriza a música como um veículo de bem estar, conexão e transformação pessoal e coletiva. Já são mais de 600 artistas e projetos patrocinados em todo o Brasil, promovendo experiências musicais que revelam a pluralidade da nossa cultura.

Neste ano, o Programa renova o compromisso da marca Natura com a cultura fomentada por meio de edital que amplia as conexões da música brasileira e suas interações com os demais países da América Latina. A iniciativa incluiu uma nova categoria para artistas e projetos já reconhecidos pelo público e pela crítica no Brasil e com ambição de circular e produzir novos trabalhos em intercâmbio com as cenas musicais de outros países. Além disso, continua fomentando novos trabalhos de artistas, bandas e coletivos, programações, festivais e experiências musicais para a promoção de encontros ao vivo, em todo o Brasil.

Paulo Rocha

Ascom Ói Nóiz Akí

