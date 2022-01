Mestrado em Desenvolvimento Regional seleciona novos discentes

São 17 vagas ofertadas; inscrições seguem abertas até 21 de janeiro.

Interessados em cursar o Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), têm até 21 de janeiro para se inscrever no processo de seleção de novos alunos da pós-graduação. As inscrições, gratuitas, estão sendo realizadas no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição on-line e anexar, em formato PDF, os documentos listados no edital de seleção.

São 17 vagas ofertadas, sendo uma vaga reservada para pessoas negras (pretas ou pardas), uma para quilombolas e indígenas, uma vaga para pessoas trans (transexuais ou travestis) e uma vaga para pessoas com deficiência física. Podem se inscrever candidatos que tenham concluído curso de graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo). A inscrição de candidato estrangeiro sujeito à apresentação de documento de revalidação do diploma no Brasil por universidade pública ou a

presença de acordo de cooperação entre a Unifap e a instituição de origem do candidato.

O processo de seleção terá as seguintes etapas: avaliação do projeto de dissertação do curriculum Lattes; entrevista, a ser realizada presencialmente ou de forma on-line nos dias 10 e 11 de fevereiro deste ano e apenas para quem foi classificado na primeira etapa. O resultado da seleção está previsto para o dia 23 de fevereiro.

Confira no site da Unifap a íntegra do edital de seleção, no link http://www.unifap.br/editais/edital-n-o-001-2022-ppgmdr-unifap-de-10-de-dezembro-de-2021-mdr-turma-2022/.

