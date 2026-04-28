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ONG oferece atividade física online e gratuita para idosos

Livia Almeida

Foco do Instituto Sempre Movimento é trabalhar a longevidade com atividades que privilegiam força, equilíbrio e potência

O Instituto Sempre Movimento (ISM), organização focada no bem-estar e promoção da saúde, está com inscrições abertas para o seu programa de atividades físicas online e totalmente gratuito, disponível para idosos de todo o Brasil. O objetivo do projeto “Envelhecer Sustentável” é promover o envelhecimento ativo e combater o sedentarismo, com aulas duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, às 14h. Os alunos têm acesso à uma grade diversificada que inclui pilates de solo, yoga, tai chi chuan, treinamento funcional e ritmos. Os interessados devem se inscrever por meio de mensagem no direct do Instagram do Instituto Sempre Movimento ( @institutosempremovimento) ou pelo telefone (11) 98010-2446.

A coordenadora da iniciativa Renata Barros explica que o foco pedagógico das sessões é o desenvolvimento de três pilares fundamentais para a longevidade: força, equilíbrio e potência. “Trabalhamos com o foco total na autonomia do idoso. A partir da nossa avaliação inicial, identificamos as dores e limitações de cada um para adaptar o exercício. O nosso objetivo é que, a cada ano, esse aluno esteja melhor: com mais força nas pernas, melhor equilíbrio e, principalmente, sentindo menos dor. Ver essa evolução real na qualidade de vida deles é o que nos move todos os dias”, explica.

Mais do que transmitir uma aula, o Instituto Sempre Movimento prioriza a segurança dos praticantes. Durante as sessões ao vivo, além do professor principal, outros integrantes da equipe do ISM acompanham a transmissão para orientar os alunos em tempo real, corrigindo movimentos e garantindo que a prática seja realizada de forma segura.

“Nosso modelo de trabalho vai além da tela. Queremos garantir que o idoso não apenas se exercite, mas que compreenda seu corpo e evolua sua autonomia física com orientação técnica constante”, destaca Renata.

Para garantir a segurança, antes de iniciar as atividades, cada interessado passa por uma entrevista online para entender o histórico do praticante, além de testes que são realizados com o idoso.

Sobre o Instituto Sempre Movimento (ISM)

Criado em 2020 pela empreendedora social e profissional de educação física carioca Amanda Costa, o Instituto Sempre Movimento (ISM) é uma ONG (Organização Não Governamental) que tem como objetivo democratizar e promover atividades físicas gratuitas com oferta de saúde de qualidade para os mais vulneráveis socialmente. O ISM proporciona acesso à educação, arte e lazer, por meio do esporte, com projetos para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entre os principais valores está a promoção da saúde e combate a insegurança alimentar. Projetos como Envelhecer Sustentável, Craques da Rocinha, Ideia na Cabeça, Saque para o Futuro, Saúde em Movimento, contabilizam mais de 18.380 pessoas atendidas pelo Instituto.

Assessoria de imprensa ISM

Elaine Freires | (11) 9 8538-7727| elaine.freires@gbr.com.br

Fernanda Domiciano | (19) 9 9269-9138| fernanda.domiciano@gbr.com.br

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