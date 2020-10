Brasil pode apresentar recorde em toneladas de açúcar na safra atual

A exportação brasileira de açúcar mostrou uma elevação de 69,9% nos quatro primeiros meses



Tudo indica que o Brasil vai despontar e se consagrar como o maior produtor de açúcar do mundo. Essa marca deve acontecer pelo segundo ano consecutivo. O resultado, entusiasmante, deve ocorrer mesmo com a safra 2020/21 de cana-de-açúcar no país podendo apresentar uma leve retração de 0,1%. Ou seja, um registro de 642,1 milhões de toneladas em relação à temporada anterior.

De acordo com dados do 2º Levantamento da Safra 2020/21 de Cana-de-açúcar, divulgado pela Companhia Nacional de abastecimento (Conab), com esse volume de cana, deve ser apresentado um valor recorde de 39,3 milhões de toneladas de açúcar. Isso significa um crescimento de 32% em relação à última safra.

Vale destacar um aspecto importante e que pode contribuir, ainda mais, com o desenvolvimento do trabalhador rural, é o fato de que esses produtos já possuem mercado garantido. Afinal, segundo a equipe da Conab, a exportação brasileira de açúcar mostrou uma elevação de 69,9% nos quatro primeiros meses dessa safra (abril-julho) em relação ao mesmo período de 2019, e a expectativa é de que continue em alta.

Para não ficar de fora dessa corrente de bons resultados, o produtor agrícola precisa estar atento e ser prudente em relação aos seus equipamentos. É necessário se certificar que possui boas ferramentas, ou então ir em busca de novas máquinas. Para quem precisar, vale fazer uma pesquisa por venda de plantadeiras e tratores em geral, por exemplo. Isso porque a dinâmica de trabalho deve gerar respostas que acompanhem as demandas de mercado.

Esse setor teve uma contribuição da oferta mundial que este ano foi limitada por adversidades climáticas em produtores de extrema importância da Ásia. Além disso, a alta taxa de câmbio foi um agente de impacto. De acordo com dados da Secex, os preços de exportação em dólar, na média de abril a julho, foram 63% superiores e, em real, mais que dobraram, com aumento médio de 127%.

Dessa maneira, pode ser preciso investir em equipamentos de necessidades extremas ao trabalho no campo. É aconselhável adquirir materiais que ofereçam qualidade e que já possuam tradição. Afinal, essas máquinas atuam como auxílio na dinâmica rural e, ainda, suportam um grande volume de trabalho. Tente buscar por uma colheitadeira de cana à venda, ou outra máquina de sua escolha, em locais confiáveis.

Celso Martins

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...