Pode baixar! Google finalmente libera download do Gmail Go para todos

Assim como outros aplicativos, o Gmail também possui uma versão Go. Desenvolvida para atender celulares básicos e do mercado de entrada, esse app corta alguns recursos para ter um bom desempenho.

No entanto, usuários de celulares comuns não podiam usar a nova versão do Gmail. Por incrível que pareça, a novidade sempre foi limitada aos smartphones com Android Go, algo que finalmente mudou nesta semana.

De acordo com o pessoal do 9to5Google, o Gmail Go agora pode ser baixado direto da Play Store em qualquer celular com Android. Na descrição, a gigante das buscas diz: “o Gmail que você ama, agora mais leve e rápido”.

