Governo do Amapá realiza 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Evento começa na segunda-feira, 16, com o tema ‘Ciências básicas para o desenvolvimento sustentável’.

O Governo do Estado e a Universidade Federal do Amapá (Unifap) realizam, a partir da segunda-feira, 16, a programação da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) no Amapá. Em 2023, o evento traz o tema “Ciências básicas para o desenvolvimento sustentável”, com palestras, entrevistas, oficinas, desafios e atividades práticas.

A programação segue até 20 de outubro e acontece de forma simultânea em todo o Brasil, sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O objetivo é mobilizar a população brasileira sobre a importância da ciência como ferramenta para geração de renda, de inovação, de soluções para os desafios nacionais, de inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

A SNCT ocorre anualmente desde 2004, quando foi criada por decreto presidencial. Em 2020, outro decreto instituiu o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, a ser comemorado em outubro de cada ano.

Parceria

O evento envolve toda a Rede Integrada de Pesquisa do Amapá, que é formada pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), Unifap, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap) e Instituto Federal do Amapá (Ifap).

Portal GEA

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...