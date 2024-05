22ª Semana Nacional dos Museus: Museu da Fortaleza de São José recebe programação da Unifap

Exposição e palestra sobre a Guarda Territorial do Amapá integram a programação do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo (Cemedharq).

Pela primeira vez o Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo (Cemedharq), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), irá participar da Semana Nacional dos Museus, programação nacional do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que celebra o Dia Internacional dos Museus (18 de maio). O evento do Cemedharq será realizado de 16 a 18 de maio, no Museu da Fortaleza de São José de Macapá.

Confira a programação local:

Em sua 22ª edição, a Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Ibram que tem como principais objetivos promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

A cada ano, o Icom (Conselho Internacional de Museus) lança um tema diferente para a celebração dessa data, que é, também, o mote norteador das atividades da Semana Nacional de Museus. Este ano, o tema é “Museus, Educação e Pesquisa”.

Saiba mais em https://www.gov.br/museus/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/semana-nacional-de-museus.

O Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e Patrimoniais (Cepap/Unifap) também realiza uma programação integrada ao evento nacional nos dias 16 e 17 de maio, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), que pode ser conferida no site da Unifap.

Serviço

Programação do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo (Cemedharq) na 22ª Semana Nacional dos Museus

De 16 a 18 de maio de 2024, no Museu da Fortaleza de São José de Macapá. Entrada franca. Mais informações no perfil do Instagram do Cemedharq (@cemedharq).

