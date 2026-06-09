Jovens brasileiros nos Estados Unidos promovem exposição em Los Angeles para ampliar acesso à leitura na Amazônia

Mostra “The Art of Access”, em cartaz no Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles, mobiliza novos apoiadores para a criação de bibliotecas comunitárias na região amazônica

O acesso à leitura na Amazônia ganhou um novo espaço de visibilidade internacional. Até o dia 11 de junho, o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles recebe a exposição The Art of Access, iniciativa realizada pelo grupo Readers of the Amazon em parceria com a Vaga Lume. A mostra reúne pequenas bibliotecas ilustradas pelas artistas brasileiras Renata Segtowick e Mama Quilla, inspiradas nas comunidades amazônicas, e convida o público a refletir sobre o papel transformador dos livros na vida de crianças e jovens.



A exposição é fruto da mobilização de adolescentes brasileiros que vivem nos Estados Unidos e integram o Readers of the Amazon, grupo formado por filhos de brasileiros residentes no exterior. Por meio de ações voluntárias e iniciativas criativas de arrecadação, os jovens vêm atuando para ampliar o apoio à causa da leitura na Amazônia e já arrecadaram cerca de US$ 5 mil para a implementação de novas bibliotecas comunitárias da Vaga Lume na região.



As obras apresentadas na mostra traduzem, por meio da arte, a riqueza cultural, a diversidade e os modos de vida das comunidades amazônicas. Ao transformar bibliotecas em peças artísticas, a exposição aproxima públicos de diferentes contextos e amplia a compreensão sobre a importância do acesso ao livro e à leitura para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.



Crédito: Exposição Act of Access, pequenas bibliotecas ilustradas por artistas brasileiros

“Ver jovens brasileiros que vivem no exterior mobilizando suas comunidades em torno da leitura é uma demonstração poderosa de como os livros conectam pessoas, territórios e realidades distintas. O trabalho do Readers of the Amazon amplia o alcance da nossa causa e mostra que o engajamento de adolescentes pode gerar impactos concretos para que mais crianças e jovens da Amazônia tenham acesso à leitura e às oportunidades que ela proporciona”, afirma Bianca de Riccio, gerente de relações institucionais da Vaga Lume.



Mais do que um espaço físico, cada biblioteca apoiada pela organização representa o acesso contínuo a livros de qualidade, formação de leitores e fortalecimento comunitário. O modelo da Vaga Lume é construído em parceria com as próprias comunidades amazônicas, promovendo o protagonismo local e criando oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam o gosto pela leitura e ampliem seus horizontes.



“Ao aproximar diferentes realidades culturais e geográficas, The Art of Access fortalece o diálogo sobre educação, acesso ao livro e equidade de oportunidades. A exposição também amplia o alcance internacional da missão da Vaga Lume, conectando novos públicos ao impacto das bibliotecas comunitárias na Amazônia”, finaliza Bianca.



Sobre a Vaga Lume

Criada em 2001, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 102 bibliotecas comunitárias em funcionamento. Desde de sua fundação, já doou 209 mil livros e formou mais de 6 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 113 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2024, a Associação Vaga Lume recebeu, pela terceira vez, o Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo. Em 2023, foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, como a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

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