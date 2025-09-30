Professores lançam livro infantil na Folia Literária Internacional do Amapá

Obra infantil transforma moedas históricas em ponte entre educação, literatura e matemática

A próxima edição da Folia Literária do Amapá será marcada pelo lançamento do livro infantil “Terrinha Verde de Mazagão e as moedas da Cabanagem”, escrito pelos professores Alda Sirleni e José Ricardo Smith. A obra traz uma proposta inovadora: usar moedas históricas como instrumentos de aprendizagem, despertando nas crianças o interesse pela leitura, pela matemática e pela valorização do patrimônio cultural. O lançamento acontece nesta sexta-feira, 03, a partir das 11h.

A obra conta a história de quatro amigos curiosos que encontram um pote misterioso cheio de moedas antigas e iniciam uma aventura repleta de descobertas. Entre símbolos, datas e histórias escondidas, eles aprendem que a união, a diversidade e a amizade são os verdadeiros tesouros capazes de construir um mundo melhor.

Segundo Smith, escritor e professor de matemática, a inspiração veio da riqueza contida em cada moeda. “Elas trazem não apenas valores numéricos, mas também palavras, símbolos e memórias que nos conectam ao passado”, afirma.

Para Alda Sirleni, o livro é um convite à imaginação e ao aprendizado criativo. “Enquanto leem e escrevem sobre as moedas, as crianças ampliam o vocabulário; ao observar datas e valores, praticam matemática; e, ao conhecer o mundo do colecionismo, compreendem a importância de preservar a memória cultural”, explica.

Esta obra foi contemplada pelo Edital Nº 022/2024 – SEED – PROGRAMA DE AUXÍLIO PROFESSOR(A) ESCRITOR(A) – PAPE.

Sobre os autores

Alda Sirleni é professora e escritora, com mais de 20 anos de dedicação ao ensino e à promoção da literatura. Formada em Letras, tem paixão pela obra de autores paraenses como Dalcídio Jurandir, Bruno de Menezes, Rui Barata e Joãozinho Gomes. Defende a leitura como chave para o desenvolvimento crítico e para o acesso à riqueza cultural.

José Ricardo Smith é professor, numismata, enxadrista e servidor público do Estado do Amapá. Atua nos ensinos fundamental, médio e novo médio, com ênfase na Matemática. É Professor Formador do NUFOC-TRAVESSIA/CVEDUC e já lecionou no ensino superior como professor substituto da UNIFAP. Atualmente, desenvolve práticas de letramento matemático voltadas à Educação Financeira e ao ensino de Xadrez.

