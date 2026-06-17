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Fundação Amapaense de Música abre prazo para rematrícula

Livia Almeida

Alunos dos cursos técnicos e de qualificação profissional tem até 30 de junho para realizar o procedimento.

Por Joyce Batista

O Governo do Amapá abriu o prazo para a rematrícula na Fundação Amapaense de Música (FAM) Walkíria Lima. Alunos dos cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional devem confirmar seus dados para o segundo semestre deste ano até 30 de junho.

O procedimento deve ser realizado presencialmente na secretaria da instituição, na Rua Eliezer Levy, 63, no Centro de Macapá, de 8h às 12h e das 14h às 20h. Para isso, é necessário apresentar os documentos:

  • RG
  • CPF
  • Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias)
  • 2 fotos 3×4
  • Declaração escolar de 2026 (para aqueles em idade escolar)

Agência de Notícias do Amapá

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