Fundação Amapaense de Música abre prazo para rematrícula
Alunos dos cursos técnicos e de qualificação profissional tem até 30 de junho para realizar o procedimento.
Por Joyce Batista
O Governo do Amapá abriu o prazo para a rematrícula na Fundação Amapaense de Música (FAM) Walkíria Lima. Alunos dos cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional devem confirmar seus dados para o segundo semestre deste ano até 30 de junho.
O procedimento deve ser realizado presencialmente na secretaria da instituição, na Rua Eliezer Levy, 63, no Centro de Macapá, de 8h às 12h e das 14h às 20h. Para isso, é necessário apresentar os documentos:
- RG
- CPF
- Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias)
- 2 fotos 3×4
- Declaração escolar de 2026 (para aqueles em idade escolar)
Agência de Notícias do Amapá