Telessaúde encurta distâncias e transforma o acesso à saúde em comunidades da Amazônia

Moradora da comunidade Boa Esperança, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá, localizada em Manicoré (a 390 quilômetros de Manaus), Sabrina Silva enfrentava longas viagens de barco sempre que precisava agendar ou realizar consultas de pré-natal. O processo exigia horas de deslocamento e sucessivas idas à cidade, o que gerava custos financeiros elevados e desgaste físico para ela e sua família.

Essa realidade começou a mudar com a chegada do serviço de telessaúde à comunidade. A tecnologia possibilitou que Sabrina passasse a receber atendimento mais perto de casa, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos e ampliando o acesso aos serviços de saúde em um território marcado pelo isolamento geográfico.

Sabrina está entre as beneficiadas pelas ações de saúde desenvolvidas no âmbito do Solar Community Hub, um centro comunitário movido a energia solar que integra conectividade, inclusão digital, saúde, educação climática e monitoramento socioambiental. O projeto é coordenado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com a Dell Technologies, Computer Aid e Fundação Banco do Brasil (FBB), com apoio do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema/AM). Desenvolvido na RDS do Rio Amapá desde 2022, o projeto reúne soluções voltadas à energia limpa, conectividade, inclusão digital, educação climática, saúde e monitoramento socioambiental.

Em sua primeira gestação, antes da chegada do serviço à comunidade, Sabrina conseguiu realizar apenas quatro consultas de pré-natal, número abaixo do recomendado, devido à distância e às limitações financeiras. Já na segunda gravidez, a preocupação com possíveis emergências ainda a acompanhava. “Eu ficava com medo de acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguir chegar a tempo ao hospital. Isso tudo passava pela minha cabeça”, compartilha.

Com a possibilidade de realizar consultas médicas na própria comunidade, Sabrina passou a se deslocar para a cidade apenas em casos de exames específicos. Hoje, ela, o marido e os dois filhos também utilizam o sistema de telessaúde para consultas de rotina.

“Eu agradeço muito pelo projeto da FAS, porque melhorou demais. Desejo que continue e cresça cada vez mais, porque não ajuda só a minha família, mas todas as famílias que vivem aqui. Quando precisamos de atendimento de saúde ou psicológico, os profissionais estão à disposição. Só tenho a agradecer”, afirma.

Na área da saúde, o Solar Community Hub contribui para aproximar atendimentos de populações que vivem longe da rede urbana de serviços. O serviço de telessaúde possibilita consultas clínicas, diagnósticos, atendimentos psicológicos, orientações preventivas e suporte contínuo para pessoas de diferentes idades. Somente em 2025, foram realizadas 270 sessões de teleatendimentos.

Além das teleconsultas, o projeto também prevê ações como reavaliação nutricional de famílias, mapeamento de hábitos alimentares e socioambientais, oficina culinária com plantas alimentícias não convencionais, web palestra temática e tele orientações com profissionais de saúde.

A superintendente-geral adjunta da FAS, Valcléia Lima, destaca que o impacto da iniciativa vai além do acompanhamento gestacional. “O acompanhamento da gestação e da saúde infantil é um exemplo concreto do impacto da iniciativa, mas o alcance é muito mais amplo. Ao integrar tecnologia a soluções adaptadas à realidade dos territórios amazônicos, reduzimos desigualdades históricas e ampliamos o acesso à saúde para quem mais precisa”, pontua.

Ao integrar saúde, conectividade e infraestrutura comunitária em um único espaço, o Solar Community Hub reforça que ampliar o acesso ao cuidado na Amazônia também passa por investir em soluções adaptadas à realidade de quem vive na floresta.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Sobre a Dell Technologies

A Dell Technologies (NYSE: DELL) ajuda organizações e indivíduos a construir o próprio futuro digital e a transformar a maneira como trabalham, vivem e se divertem. A empresa oferece aos clientes o portfólio de tecnologia e serviços mais amplo e inovador do setor para a era da IA.

Sobre a Computer Aid

A Computer Aid International é uma organização sem fins lucrativos com 25 anos de experiência no apoio ao e-Learning e na promoção do acesso à tecnologia em áreas remotas e em desenvolvimento em todo o mundo. Eles também são pioneiros em sua abordagem de economia circular, oferecendo eliminação de ativos de TI e limpeza de dados para empresas e organizações em todo o mundo

Sobre a Fundação Banco do Brasil

A Fundação Banco do Brasil (FBB) é o braço social do Banco do Brasil. Fundada em 1985, a instituição investe em projetos de inclusão socioprodutiva, educação, meio ambiente, voluntariado e tecnologias sociais em todo o território nacional.

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