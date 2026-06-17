Filme independente “Leilão das Almas” estreia no Teatro Fernando Canto, em Macapá, neste sábado (20)

Produção amapaense reúne mais de 35 profissionais entre elenco e equipe técnica e convida o público a refletir sobre escolhas, redenção e espiritualidade

O filme independente Leilão das Almas, dirigido pelo cineasta Abel Netto, será exibido em duas sessões, no próximo dia 20 de junho, no Teatro Municipal Fernando Canto, em Macapá. Com ingresso solidário, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, a produção amapaense aposta em uma narrativa que mistura drama espiritual e mistério para provocar reflexões sobre os conflitos humanos, a busca por sentido e a possibilidade de redenção.

Com duração aproximada de 21 minutos, o curta-metragem mobilizou mais de 20 integrantes no elenco e cerca de 15 profissionais da área audiovisual. O roteiro é uma adaptação de uma peça teatral, reestruturada para a linguagem cinematográfica, mantendo a força simbólica da história e ampliando sua experiência visual.

Na trama, um leiloeiro desencantado conduz um inusitado mercado espiritual, onde almas humanas são colocadas à venda. Personagens alegóricos como a Bebida, as Drogas, o Sexo, a Fama, o Dinheiro e a Morte disputam o destino de uma alma vulnerável, revelando questões profundas relacionadas ao medo, à solidão, aos vícios e às escolhas da vida. Ao longo do leilão, o próprio leiloeiro passa a enfrentar seus conflitos internos, transformando a narrativa em uma jornada de reflexão e esperança.

Para o diretor Abel Netto, o filme propõe um diálogo necessário sobre os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea.

“Leilão das Almas nasceu do desejo de transformar uma mensagem poderosa em uma experiência audiovisual capaz de tocar as pessoas. O filme convida o público a refletir sobre as influências que disputam diariamente nossas escolhas e mostra que, mesmo diante dos erros e das fragilidades humanas, sempre existe a possibilidade de recomeçar e encontrar redenção”, destaca o cineasta.

A produção é assinada pela Amazônia Filmes, com apoio da Yaça Filmes, do conselheiro estadual de Cultura do segmento Audiovisual, Toninho Duarte, e da Igreja PIB.

Ficha técnica

A direção geral e direção de fotografia são de Abel Netto. A equipe técnica conta ainda com Preto Nildo (Câmera 1 e Fotografia), Sidney Ferreira (Câmera 2 e Fotografia), Marcelo Lima (Assistente de Câmera), João Vitor (Som Direto), Joaquim do Carmo (Maquinaria e Iluminação), Inácio Sena (Continuísta e Claquete), Jonas Mendonça e Heleno Mendes (Produção), Evandro Magrão (Making Of Foto Still), Layanne Monteiro (Making Of Vídeo e Mídias Sociais) e Irineu Ribeiro (Câmera 3 Making Of).

No elenco, destacam-se Nedy Mendes (Leiloeiro), Renilda Navegante (Religião), Ronaldo Amanajás (Alma), Adrian Simit Tenório (Bebida e Direção de Elenco), Lucas Souzah (Droga), Diulen Reis (Sexo), Lorrana Maciel (Fama), Kel Reis (Dinheiro), Aziz Silva (Morte) e Salomão do Nascimento Ribeiro (Jesus), além de figurantes e colaboradores que integram a produção.

Serviço

Lançamento do filme “Leilão das Almas”

Data: 20 de junho de 2026

Horário: 1ª sessão: às 19h, 2ª sessão: às 20h

Local: Teatro Municipal Fernando Canto

Endereço: Avenida FAB, esquina com a Rua Cândido Mendes, Centro de Macapá

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível

Fotos: Arquivo Abel Netto

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

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