Se é do Amapá, é muito bom: Governo do Estado define últimos ajustes para o sorteio da campanha do ‘Selo Amapá’

A premiação de 300 vale-compras de R$ 1 mil será realizada na sexta-feira, 16, no Parque de Exposições da Fazendinha, com transmissão ao vivo.

O Governo do Amapá reuniu com a equipe técnica que compõem a campanha “Se é do Amapá, é muito bom” para definir os últimos ajustes do sorteio de 300 vale-compras de R$ 1mil. A iniciativa é a segunda ação de promoção de produtos certificados com o “Selo Amapá”.

Lançada em maio, o sorteio da segunda edição da campanha será realizada na próxima sexta-feira, 16, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, com transmissão ao vivo. Estima-se que, em três meses de campanha, mais de R$ 800 mil cupons foram preenchidos.

“Estamos otimistas. É o resultado de mais de três meses de muito trabalho. Vamos convidar o Procon Amapá para auditar o sorteio, mostrando assim a transparência da campanha do Governo do Estado. Estamos nesse trabalho de estruturas tecnológica e de palco, tomando todas as medidas para que o sorteio aconteça com toda transparência e legalidade,” pontuou o diretor de Desenvolvimento Setorial e Regional do Selo Amapá, Egídio Corrêa Pacheco.

O sorteio vai premiar 300 pessoas que adquiriram pelo menos dois produtos com a certificação em supermercados, atacadões, mercantis e miniboxes de Macapá, Santana, Porto Grande e Tartarugalzinho.

A programação contará ainda com show artístico, além da degustação de produtos das empresas participantes como, farinha e goma de tapioca, polpas de açaí e chips de macaxeira.

“Com essa reunião operacional é possível definir os últimos ajustes para realizamos o Sorteio que vai acontecer dentro do Parque de Exposições da Fazendinha. Estamos trabalhando para proporcionar um momento inesquecível para quem comprou e acreditou na campanha promocional do Selo Amapá”, reforçou o secretário adjunto de Estado da Comunicação, Patrique Melo.

Reunião de alinhamento para o sorteio do Selo AmapáA terceira edição da campanha do Selo Amapá está prevista para acontecer no período de fevereiro a junho de 2025. Coordenada pela Agência Amapá, em parceria com a Associação Amapaense de Supermercados (Amaps) e Sebrae Amapá, busca incentivar a comercializaç ão de produtos feitos com matéria-prima regional, além de fortalece as empresas locais e aumentar as vendas desses produtos certificados.

“Temos mais de 250 empresas participantes do Selo Amapá. E essa campanha do Governo do Estado, com os produtos que são produzidos aqui, proporcionou um significativo aumento nas vendas devido o estímulo na aquisição desses produtos“, destacou a presidente da Associação dos Supermercados Amapá, Marlúcia Sullivan.

Selo Amapá

O certificado emitido pelo Governo do Estado assegura o uso de matéria-prima amapaense e garante que a produção respeita o controle de qualidade e as leis ambientais e trabalhistas. Mais de 250 empresas já fabricam itens certificados com o Selo Amapá, com produtos como farinha e goma de tapioca, chips de macaxeira, mel, sorvete, picolé, polpas de açaí, pimenta e temperos para carne.

