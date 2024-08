Festival Imagem-Movimento abre inscrições para curtas-metragens em sua 19ª edição

Iniciativa completa 20 anos de atividades e ocorrerá em dezembro em Macapá

As inscrições para a 19ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM) de audiovisual estão abertas para produções nacionais e internacionais. Este ano, a iniciativa está recebendo curtas-metragens até 15 minutos de duração, lançados a partir de janeiro de 2022.

Entre os segmentos aceitos estão ficção, animação, experimental, videoclipe, documentário, híbrido, entre outros.

O evento, que acontece tradicionalmente em dezembro em Macapá, inclui em sua programação ações formativas, debates, diversas mostras não-competitivas de

filmes selecionados e convidados, além de uma mostra competitiva e premiação exclusivas para a produção audiovisual amapaense.

A ‘’Mostra Fôlego!” acontece desde 2015 e visa ser uma janela de exibição e valorização da produção local. Os filmes amapaenses selecionados para esta

mostra, concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual.

A premiação é concedida à produção amapaense destaque de cada edição do FIM, escolhida por voto popular e de jurados reconhecidos no cenário cinematográfico nacional. Este ano o incentivo financeiro será de R$1.000 (mil reais).

Para inscrever seus filmes, as pessoas interessadas devem ler o regulamento e preencher, gratuitamente, o formulário disponível no site www.festivalfim.com até o dia 30 de setembro.

Podem inscrever apenas realizadores, produtores ou representantes legais dos filmes, maiores de 18 anos. Os filmes selecionados serão

divulgados em novembro.

O Festival Imagem-Movimento (FIM) é um festival independente de audiovisual que acontece desde 2004 na cidade de Macapá, no Amapá.

De acordo com Jami Gurjão, umas da coordenadoras do FIM, o Festival busca valorizar a diversidade de linguagens e formatos do audiovisual brasileiro com o propósito de ampliar vozes e visibilidades de forma proporcional aos temas e aos grupos que possuem urgência em serem vistos e ouvidos.

Em 2024, o FIM completa 20 anos de atividades, sendo o festival de audiovisual mais antigo da Região Norte do Brasil.

Entre os objetivos da iniciativa, está o fortalecimento e a promoção da cultura audiovisual no Amapá, proporcionando à comunidade uma experiência

enriquecedora e diversificada por meio da realização da 19ª edição do Festival Imagem-Movimento.

A iniciativa visa ainda fomentar a produção cinematográfica independente, valorizar talentos locais e criar uma atmosfera propícia para a formação de público do cinema nacional, com ênfase no cinema amapaense, nortista e amazônico.

Link do regulamento:

https://www.festivalfim.com/_files/ugd/991bc9_887131d634fe40009c5f605caebd91a3.pdf

Link do formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwdBsRyVbBLpHSFP0EAEAeJIfANwVl3wN0yaoUY_T14QxgdA/viewform

Canais Festival Imagem-Movimento FIM:

www.festivalfim.com

imagem.movimento@gmail.com

instagram.com/festivalfim

facebook.com/festivalfim

www.youtube.com/@festivalfim

Texto: Jami Gurjão

Fotos: Dyego Bucchiery

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

