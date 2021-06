Covid-19:Semsa realiza segunda chamada para pessoas a partir de 47 anos ou mais nesta terça-feira (22); co nfira outros grupos

Nesta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta a vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 47 anos ou mais e profissionais da Educação agendados que não compareceram no dia da vacinação. Além deles, será realizada a aplicação da segunda dose (D2) de AstraZeneca e CoronaVac para quem está atrasado ou no prazo para recebimento.

Pfizer/BioNTech

A aplicação da primeira dose (D1) de Pfizer é direcionada para a segunda chamada do público em geral de 47 anos completos ou mais. A imunização deste grupo será realizada das 8h às 15h em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), UBS Congós, UBS São Pedro, UBS Marabaixo, UBS Novo Horizonte, UBS Brasil Novo, UBS Pedrinhas, UBS Pacoval, UBS Raimundo Hozanan.

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

CoronaVac

A aplicação da D2 de CoronaVac é direcionada ao público que está com atraso no recebimento do imunizante do período de abril a junho. A ação será realizada das 8h às 13h em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs), UBS BR-210, UBS Cidade Nova, UBS Leozildo Fontoura, UBS Rosa Moita, UBS Perpétuo Socorro, UBS Coração e UBS Fazendinha.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da primeira dose.

AstraZeneca

A aplicação de Astrazeneca é direcionada para a D1 de profissionais da educação que agendaram o recebimento do imunizante para o período de 17 a 21 de junho, mas que não compareceram à vacinação. Pessoas que estão atrasadas ou no período para receber a segunda dose da vacina também serão atendidas.

A aplicação de AstraZeneca ocorrerá das 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Além desses pontos, a ação também acontece na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Além destes, os profissionais da educação precisam levar o comprovante de agendamento, o último contracheque e/ou carteira de trabalho.

