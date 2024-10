Inscrições abertas para Mestrado Profissional em Educação Inclusiva

Programa de pós-graduação em rede nacional oferta 15 vagas para a Unifap. Inscrições vão até 7 de novembro de 2024.

Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Rede Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva (Profei). Para a Universidade Federal do Amapá (Unifap), são ofertadas 15 vagas. As inscrições são on-line e encerram em 7 de novembro de 2024. A taxa é de R$ 110.

Veja edital

Inscrições aqui

O edital possui três linhas de pesquisa: Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Inovação Tecnológica e Tecnologia Assistiva; e Práticas e Processos Formativos de Educadores para a Educação Inclusiva.

São ofertadas cinco vagas para cada linha de pesquisa. No ato da inscrição, o(a) interessado(a) deve enviar o diploma de licenciatura. Caso não possua, pode apresentar certificação equivalente, comprovando a carga horária de complementação pedagógica equivalente ao estabelecido para a licenciatura na área. Demais documentos necessários estão disponíveis no item 3.4 do edital.

O(a) candidato(a) também deve ser professor da rede pública de ensino na educação básica, atuando em sala regular ou de atendimento educacional especializado na modalidade de sala de recursos multifuncional ou de ensino colaborativo, ou de itinerância ou de Educação Especial que atuam como regente de turma.

O processo seletivo é dividido em quatro etapas: homologação da inscrição; análise de documentos para pontuação; proposta de pesquisa e entrevista. As datas dos resultados preliminares, período de recurso e resultado definitivo de cada etapa estão disponíveis no anexo IV do edital.

As aulas do Profei ocorrerão de forma híbrida, com encontros presenciais e on-line.

Serviço

Processo Seletivo do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Educação Inclusiva

Período de inscrições: 21 de outubro a 7 de novembro de 2024, pelo site: https://seletivo.profei.com.br/.

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

*Arte: Secretaria do Profei Nacional

