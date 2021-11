Departamento de Processos Seletivos e Concursos realiza primeira etapa do concurso para docente efetivo da Unifap

Prova escrita será neste domingo, 14.

O Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza no próximo domingo, 14 de novembro, a primeira etapa do concurso para professor efetivo da Universidade. O processo de realização do concurso iniciou em 2019, mas foi suspenso devido à pandemia de Covid-19. A prova escrita será aplicada no horário de 8h às 11h e a lista atualizada de inscritos, assim como os locais de realização da prova, podem ser conferidos no site do Depsec (www.depsec.unifap.br). Os candidatos deverão comparecer aos locais designados para as provas munidos de documento de identidade original, atualizado, com foto.

Estão sendo ofertadas 33 vagas ao todo, para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Educação do Campo, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Física, Fisioterapia, Jornalismo, Letras, Letras/Libras, Pedagogia, Química, Relações Internacionais e Tecnologia em Secretariado. O concurso público será realizado em três etapas: prova escrita, que ocorre neste domingo (14); prova didática, a ser realizada no período de 5 a 10 de dezembro para os candidatos aprovados na primeira etapa; e prova de títulos, com a entrega da documentação dos candidatos nos dias 20, 21 e 22 de dezembro. A homologação do resultado final do concurso está prevista para o dia 12 de janeiro de 2022.

O edital completo, anexos e outras informações estão disponíveis no site www.depsec.unifap.br.

