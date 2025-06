Inscrições para Especialização em Gestão Pública na modalidade EAD iniciam na próxima segunda (30/06)

Curso oferta 150 vagas, com inscrições até o dia 14 de julho.

O Departamento de Educação à Distância (Dead), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), informa que as inscrições para o processo seletivo do Curso de Especialização em Gestão Pública na modalidade a distância (EAD) iniciam a partir do dia 30 de junho e vão até 14 de julho de 2025, por meio do link https://www2.unifap.br/ead/ps2025/. Sem taxa de inscrição.

Edital completo aqui

Ao todo, serão ofertadas 150 vagas, distribuídas da seguinte forma: Macapá 30 vagas; Santana 30 vagas; Vitória do Jari 30 vagas; Oiapoque 30 vagas e Pedra Branca 30 vagas. Do total de vagas, 50% são exclusivamente para servidores públicos federais, estaduais e municipais. Poderá participar da seleção o(a) candidato(a) que tenha diploma de nível superior.

O processo seletivo terá apenas uma etapa avaliativa, que será a análise de currículo do(a) candidato(a) (eliminatório e classificatório). A avaliação será do dia 22 de julho a 04 de agosto. O resultado final da seleção será divulgado no dia 08 de agosto de 2025.

Sobre o Curso

O Curso de Especialização em Gestão Pública destina-se a profissionais que tenham diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos públicos ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função pública.

Tem como objetivos: capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro e micro unidades governamentais e sistemas públicos; capacitar profissionais com formação adequada a intervirem na realidade social, política e econômica; e contribuir para que o gestor público desenvolva visão estratégica dos negócios públicos.

O Curso será realizado no período de até 18 meses, totalizando a carga horária de 390 horas, distribuídas em 13 disciplinas. As disciplinas serão realizadas de forma modular.

Serviço

Processo Seletivo para Especialização em Gestão Pública

Inscrições: 30 de junho até 14 de julho de 2025, pelo site https://www2.unifap.br/ead/ps2025/. Sem taxa de Inscrição.

Público-alvo: Pessoas com diploma de nível superior e/ou servidores públicos de esfera Federal, Municipal e Estadual.

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

