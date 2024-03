SESI e SENAI Amapá abrem processo seletivo para contratação de pessoal

Com remunerações entre R$1.5 mil até R$8 mil, as vagas são para Macapá, Santana e Vale do Jari. Para os cargos de estagiário o salário é de R$988,40.

O SESI e o SENAI Amapá lançam processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva de auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo PCD, analista técnico, especialista, docente, técnico em enfermagem e estagiários. Os interessados precisam acessar a plataforma Empregare (https://www.empregare.com/pt-br/trabalhe-na-sesi-senai-ap) para conferir os editais que apresentam as regras de participação.



Iniciada com o preenchimento das informações no sistema, a seleção segue por mais etapas, que envolvem desde avaliação de aula teste, no caso dos docentes, até dinâmica de grupo, direcionada às funções administrativas. Os candidatos que tiverem interesse têm o período de 11 a 13 de março para se inscrever nas vagas de emprego.



Cada oportunidade possui um comunicado com os requisitos obrigatórios e remuneração dos cargos, por isso é fundamental que as orientações sejam lidas atentamente. Entre os benefícios estão o plano de saúde, plano odontológico e vale refeição ou alimentação.



Para os casos de dúvida sobre o processo, a Coordenação de Desenvolvimento Organizacional do SESI SENAI Amapá disponibiliza o contato de e-mail processoseletivo@sesisenaiap.org.br. O canal será utilizado unicamente para o fim de esclarecimentos. Currículos eventualmente enviados não serão considerados.



Analista Técnico, Especialista Técnico – Biotecnologia; Instrutor I de Alimentos, Edificações, Gestão, Mecânica Automotiva, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário. Instrutor II de Biotecnologia, Construção Civil, Elétrica e Segurança do Trabalho; estagiários em Educação Física e Enfermagem; Técnico em Enfermagem; Assistente Administrativo PCD e Auxiliar de Serviços Gerais.

