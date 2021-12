MP-AP e Senac encerram curso de Operador de Computador para jovens do município de Cutias

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) e o Sistema Fecomércio (AP), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizaram, na última sexta-feira (10), a cerimônia de encerramento do curso de Operador de Computador para 24 alunos, com carga horária de 196horas/aula, pela modalidade de gratuidade, para jovens do município de Cutias.

A capacitação iniciou no dia 05 de outubro e no dia 16 de dezembro de 2021, estará completa a jornada de carga horária.

A qualificação contou com o apoio do Senac, que disponibilizou o instrutor e a carreta Móvel de Informática e Gestão; o MP-AP responsável pelo o transporte do equipamento e a hospedagem do instrutor; a Prefeitura de Cutias que garante a segurança dos instrumentos contidos na carreta, arca com as despesas de energia elétrica, internet e limpeza do ambiente de curso.

O diretor comercial do Senac, José Iguarassu, que representou o superintendente da Fecomercio, Eliezer Viterbino, pontuou que o Acordo de Cooperação entre as instituições tem garantido a plena utilização da unidade móvel, com aproveitamento de quase 100% das vagas ofertadas, além de permitir o deslocamento da carreta para todos os municípios do Amapá.

O assessor técnico do MP-AP, José Villas Boas, representando a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, explanou sobre a importância da aplicação do curso para a comunidade.

“Esta parceria se justifica pela responsabilidade social da instituição e pelo atendimento ao seu planejamento estratégico estabelecido, qual seja, “Promover ações educativas para o exercício da cidadania”

O prefeito de Cutias, professor Raimundo Amanajás, parceiro na execução do evento, agradeceu ao MP-AP e Sistema Fecomércio pela oferta do curso aos jovens de Cutias, destacando a importância para a comunidade carente de oportunidades como essa, e que estará à disposição para novas parcerias.

Participaram da cerimônia de encerramento o presidente da Câmara Municipal, vereador Frank Rocha; a secretária municipal de assistência social, Alana Amanajás, a diretora de ensino do Senac Carla Helianei e o professor do Senac Rodrigo Nunes.

Ainda na ocasião, a Prefeitura Municipal de Cutias entregou uma placa de agradecimento à titular da Promotoria de Ferreira Gomes, promotora de Justiça Samile Alcolumbre, pela parceria junto ao município pela realização do curso.

Os convenentes já estão em tratativas para mais uma jornada de cursos para 2022, atendendo aos municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari, além dos residenciais Macapaba e Açucena, em Macapá.

