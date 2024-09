53ª Expofeira: Governo do Estado entrega mais de meia tonelada de alimentos arrecadada em 3 dias de ‘Troque e Pesque’

Centro de reabilitação em Mazagão foi o escolhido para receber a primeira parte da arrecadação.

O tradicional “Troque e Pesque” realizado pelo Governo do Estado durante a 53ª Expofeira do Amapá arrecadou em apenas 3 dias de programação, mais de meia tonelada de alimentos. Feijão, arroz, óleo e açúcar vão ajudar várias instituições sociais. A primeira a receber as doações foi o Centro de Reabilitação Nova Aliança com Deus, em Mazagão Novo, neste domingo, 1º de setembro.

A instituição, que oferece apoio e tratamento para pessoas em situação de dependência química e moradores de rua, vai utilizar os mantimentos para ajudar na reabilitação de 70 homens que estão atualmente em tratamento.

“Essa doação é resultado da participação ativa da população durante a Expofeira, mostrando que juntos podemos fazer a diferença. Com esses alimentos, contribuímos para a continuidade do trabalho essencial que o centro de reabilitação realiza, oferecendo uma nova chance para aqueles que lutam contra os vícios e buscam uma vida melhor”, destacou o secretário de Pesca e Aquicultura do Amapá, Paulo Nogueira.

O coordenador e criador do centro criado em 2020, pastor Mário Lacerda, de 52 anos, conta que foi morador e usuário de drogas por 25 anos e conseguiu se reabilitar. Ele viu na própria história, a chance de poder mudar a vida de outras pessoas.

“Essa ajuda chega em um momento crucial. Muitas vezes enfrentamos dificuldades para manter o atendimento contínuo, e a contribuição do Governo do Estado, somada à generosidade dos visitantes da Expofeira, é fundamental para que possamos continuar oferecendo suporte e esperança às pessoas que passam por aqui. Agradecemos imensamente a todos os envolvidos nessa corrente do bem”, agradeceu Lacerda, emocionado.

Para participar do Troque e Pesque, o público pode trocar um quilo de alimento não perecível, exceto sal, por uma pulseira que permite pes car até dois peixes.

A ação é coordenada pela Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepaq) e ficará disponível ao público de 9h às 17h até 8 de setembro. Todos os alimentos arrecadados serão doados para instituições sociais do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

