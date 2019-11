Programação diversificada marcará edição de novembro do Luau na Samaúma

Acontecerá nesta sexta-feira, 15, mais uma edição do Luau na Samaúma. A programação está recheada de oportunidades para os empreendedores e também para a população aproveitar todos os espaços com a família inteira. O ponto de encontro é aos pés da samaúma, no Araxá.

Haverá feira de artesanato, venda de comidas típicas e foodtrucks, exposição e comercialização de discos de vinil, exposição de objetos antigos, distribuição de mudas de plantas, simulador de impacto, feiras de produtos do campo, oficinas de minichefes, amostra de arte da galeria Art Amazon, tenda literária com exposição e comercialização de livros e declamações poéticas com Alieap (Associação Literária do Estado do Amapá. O Luau na Samaúma é organizado pela Prefeitura de Macapá, Ministério Público Estadual, Sebrae e Governo do Estado.

Confira a programação:

– Feira de artesanato – com a feira afro e projeto Mulheres que Fazem – Instituto Municipal de Política e Promoção de Igualdade Racial (Improir) e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres;

– Exposições diversas;

– Venda de comidas típicas e foodtrucks;

– Exposição e comercialização discos de vinil;

– Exposição objetos antigos;

– Simulador de impacto – CTMac;

– Feiras de produtos do campo – Sebrae;

– Oficinas de minichefes – Sebrae – Exposição de artes visuais;

– Tenda literária com exposição e comercialização de livros e declamações poéticas com Alieap (Associação Literária do Estado do Amapá) e movimento poesia boca da noite;

– Intervenção artística com os arte-educadores da CTMac;

– Contação de história com o Proler (Semed);

17h30- Espetáculo “Se deixar, ela canta” – Cia. Cangapé;

18h- Discotecagem – Selecta Branks (discotecagem);

19h- Banda da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM);

– Apresentação de música instrumental.

19h30h- Helder Brandão e Beto Oscar;

20h30h- Val Milhomen e Joãozinho Gomes – Constelação de Parente;

21h30h- Yes Banana;

Exposição de artes visuais dos artistas Wagner Ribeiro e Grimualdo Barbosa.

Serviço

Data: 15/11 (sexta-feira)

Hora: 17h

Local: Praça da Samaúma

Cássia Lima

Curtir isso: Curtir Carregando...