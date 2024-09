Projeto de esportes da Unifap seleciona novos alunos para oito modalidades esportivas

Inscrições são gratuitas e seguem abertas até 25 de setembro. Há vagas para treinamento funcional, hidroginástica, natação, futsal, voleibol, basquete, futevôlei e vôlei de praia.



Estão abertas, até 25 de setembro de 2024, as inscrições para as modalidades esportivas ofertadas pelo projeto de extensão “Proespol”, da Divisão de Esporte e Lazer (DESPL/Proeac) da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas exclusivamente on-line, no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZStTC3jEHOJ45L2yvdZ_S5eA1V9AltA0_kt3Dveh1wJctw/viewform.

O Proespol está ofertando as seguintes modalidades esportivas: treinamento funcional, hidroginástica, natação (infantil e adulto), iniciação ao futsal (para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos), iniciação ao voleibol (para adolescentes de 12 a 16 anos), iniciação ao basquete (para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos), futevôlei (para adolescentes de 12 a 16 anos) e vôlei de praia infantil (10 a 12 anos). Todas as aulas serão realizadas no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Confira abaixo a quantidade ofertada de vagas e dias e horários das turmas:

Das vagas ofertadas, 30% serão destinadas a pessoas com inscrição no CadÚnico ou membros de família com inscrição no CadÚnico. Outros 30% serão para acadêmicos, servidores e trabalhadores terceirizados de empresas que atuem na Unifap e 40% se destinará a ampla concorrência. No ato da inscrição, deve-se anexar comprovante (foto, documento ou outros).

O Proespol é um projeto de extensão da Unifap, sob coordenação da Divisão de Esporte e Lazer (DESPL/Proeac), que tem como objetivo oportunizar de forma gratuita atividades de esporte e lazer para as comunidades interna e externa da Universidade.

Siga o perfil do projeto no Instagram: @projetoproespol

Serviço

Seleção de alunos para as modalidades esportivas do Projeto Proespol

Inscrições gratuitas até 25 de setembro de 2024, exclusivamente no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZStTC3jEHOJ45L2yvdZ_S5eA1V9AltA0_kt3Dveh1wJctw/viewform.

